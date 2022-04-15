Самарский Росреестр ответил на вопросы по закону о "Дачной амнистии 2.0"

Закон о дачной амнистии действует в стране уже более 16 лет. Все больше людей приходит поставить свои строения на кадастровый учет и зарегистрировать свои права. 30 декабря 2021 года президент подписал предложенный Росреестром закон, который открывает новые возможности в сфере регистрации недвижимости. Какие именно 14 апреля в региональной общественной приемной партии "Единая Россия" рассказала начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова.

"Несомненно, очень важным для людей является закон о дачной амнистии, который был принят еще в 2006 году. С момента вступления его в силу наблюдается стабильный рост количества обращений граждан за государственной регистрацией прав в упрощенном порядке. За 16 лет действия этого закона в Самарской области было зарегистрировано более 400 тысяч объектов. В среднем за последние несколько лет в Управлении Росреестра по Самарской области ежегодно регистрируется около 9 тысяч объектов бытовой недвижимости", — рассказала на брифинге специалист.

Зачем это нужно?

С регистрацией и оформлением прав на недвижимость у людей появляются новые возможности распоряжаться собственностью — продать, подарить, заложить, передать по наследству и т. д. Оформленная недвижимость всегда более конкурентоспособна.

Земельный участок, на котором находится дом, по амнистии предоставляется бесплатно.

Участки-призраки не могут быть переданы по наследству, амнистия предусмотрена только для тех людей, которым участок был выделен первично. Поэтому наследники смогут оформить незарегистрированное имущество только в судебном порядке.

Закон предлагает комплексное решение в ситуации, когда отсутствует документ на землю. Он говорит о том, что гражданину будет предоставлен сразу и земельный участок на котором, находится дом, и возможность оформить право на постройку. Причём земельный участок предоставляется абсолютно бесплатно. Основной объем работы по закону дачной амнистии 2.0 будет возложен на органы местного самоуправления (ОМС). Именно к ним по месту нахождения дома должен будет обратиться гражданин и предоставить документы, подтверждающие владение этим домом.

Людям не нужно ходить по разным местам, достаточно обратиться один раз и предоставить комплект документов, и после этого дождаться вынесения решения о предоставлении земельного участка.

Органы местного самоуправления самостоятельно, без привлечения граждан, подают в электронном виде документы в Росреестр и как результат обратившиеся получают две выписки, подтверждающие проведенный кадастровый учёт и регистрацию на жилой дом и земельный участок под этим домом.

"Хорошо, что есть такая возможность, и данный закон позволяет облегчить садоводам и владельцам жилых строений приведение документов в порядок. Так как обладатели домов и земель — это зачастую люди пенсионного возраста, которые получили их ещё в советские времена. Тогда они не спешили оформить и привести документы в соответствие с законом, а сейчас закон даёт такую возможность, " — отметил Михаил Леонтьев, председатель отделения Общероссийской организации "Союз садоводов России" по Тольятти и Ставропольскому району.

Какие дома попадают под действие закона?

Основным критерием является дата постройки — дом должен быть построен до 14 мая 1998 года. Если в эти критерии он не попадает, то здесь будет действовать обычная дачная амнистия.

Второе условие — дом должен располагаться в границах населенного пункта, на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Один из документов, который должен предоставить гражданин — это схема расположения дома на земельном участке. Дом не должен затрагивать участки соседей и выходить на места общего пользования. Соседи могут решить это мирным путём или через суд. Это частая проблема, и один из необходимых документов — акт согласования.

Выделенный земельный участок не подпадает под действие дачной амнистии 2.0, если на нём отсутствует постройка. Земельный участок предоставляется под жилым домом.

"Садовое некоммерческое товарищество — это такая ниша, в которой всегда есть вопросы. Сейчас у нас есть проблема с мусорным регоператором "ЭкоСтройРесурсом". Люди, которые проживают у нас, напрямую не могут заключить договор, так как нет документов на право пользования участком. Данная программа даст людям возможность заключить прямые договора и без проблем вывозить свои отходы. На моем СНТ примерно 100 — 150 участков, на которых расположены жилые дома, а зарегистрировано из них около 20. Нужно провести информирование населения и рассказать, что имеется такая возможность. Есть люди, которые не оформляют земельные участки из-за незнания закона", — считает председатель АСНТ "Ставрополь" Евгений Балыков.

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться законом?

В Самарской области выявлено не менее 20 тыс. объектов, которые потенциально попадают под действие Дачной амнистии 2.0.

Сейчас для регистрации права собственности нужны два документа — подтверждающий право на земельный участок и технический план, который составляет кадастровый инженер в отношении построенного здания. Отсутствие документа на землю — основная проблема, которая препятствует регистрации.

По новому закону подтвердить право собственности гражданин сможет даже при отсутствии такого документа — достаточно предоставить один из шести предложенных законодателем вариантов. Например, документ, подтверждающий оплату коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета, технической инвентаризации. Эти бумаги послужат основанием, подтверждающим, что дом был построен до 14 мая 1998 года. Также законом предусмотрено право региона на дополнение этого списка.