Самарский Росреестр ответил на вопросы по закону о "Дачной амнистии 2.0"

Закон о дачной амнистии действует в стране уже более 16 лет. Все больше людей приходит поставить свои строения на кадастровый учет и зарегистрировать свои права. 30 декабря 2021 года президент подписал предложенный Росреестром закон, который открывает новые возможности в сфере регистрации недвижимости. Какие именно 14 апреля в региональной общественной приемной партии "Единая Россия" рассказала начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова.
"Несомненно, очень важным для людей является закон о дачной амнистии, который был принят еще в 2006 году. С момента вступления его в силу наблюдается стабильный рост количества обращений граждан за государственной регистрацией прав в упрощенном порядке. За 16 лет действия этого закона в Самарской области было зарегистрировано более 400 тысяч объектов. В среднем за последние несколько лет в Управлении Росреестра по Самарской области ежегодно регистрируется около 9 тысяч объектов бытовой недвижимости", — рассказала на брифинге специалист.
Зачем это нужно?
С регистрацией и оформлением прав на недвижимость у людей появляются новые возможности распоряжаться собственностью — продать, подарить, заложить, передать по наследству и т. д. Оформленная недвижимость всегда более конкурентоспособна.
Земельный участок, на котором находится дом, по амнистии предоставляется бесплатно.
Участки-призраки не могут быть переданы по наследству, амнистия предусмотрена только для тех людей, которым участок был выделен первично. Поэтому наследники смогут оформить незарегистрированное имущество только в судебном порядке.
Закон предлагает комплексное решение в ситуации, когда отсутствует документ на землю. Он говорит о том, что гражданину будет предоставлен сразу и земельный участок на котором, находится дом, и возможность оформить право на постройку. Причём земельный участок предоставляется абсолютно бесплатно. Основной объем работы по закону дачной амнистии 2.0 будет возложен на органы местного самоуправления (ОМС). Именно к ним по месту нахождения дома должен будет обратиться гражданин и предоставить документы, подтверждающие владение этим домом.
Людям не нужно ходить по разным местам, достаточно обратиться один раз и предоставить комплект документов, и после этого дождаться вынесения решения о предоставлении земельного участка.
Органы местного самоуправления самостоятельно, без привлечения граждан, подают в электронном виде документы в Росреестр и как результат обратившиеся получают две выписки, подтверждающие проведенный кадастровый учёт и регистрацию на жилой дом и земельный участок под этим домом.
"Хорошо, что есть такая возможность, и данный закон позволяет облегчить садоводам и владельцам жилых строений приведение документов в порядок. Так как обладатели домов и земель — это зачастую люди пенсионного возраста, которые получили их ещё в советские времена. Тогда они не спешили оформить и привести документы в соответствие с законом, а сейчас закон даёт такую возможность, " — отметил Михаил Леонтьев, председатель отделения Общероссийской организации "Союз садоводов России" по Тольятти и Ставропольскому району.
Какие дома попадают под действие закона?
Основным критерием является дата постройки — дом должен быть построен до 14 мая 1998 года. Если в эти критерии он не попадает, то здесь будет действовать обычная дачная амнистия.
Второе условие — дом должен располагаться в границах населенного пункта, на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Один из документов, который должен предоставить гражданин — это схема расположения дома на земельном участке. Дом не должен затрагивать участки соседей и выходить на места общего пользования. Соседи могут решить это мирным путём или через суд. Это частая проблема, и один из необходимых документов — акт согласования.
Выделенный земельный участок не подпадает под действие дачной амнистии 2.0, если на нём отсутствует постройка. Земельный участок предоставляется под жилым домом.
"Садовое некоммерческое товарищество — это такая ниша, в которой всегда есть вопросы. Сейчас у нас есть проблема с мусорным регоператором "ЭкоСтройРесурсом". Люди, которые проживают у нас, напрямую не могут заключить договор, так как нет документов на право пользования участком. Данная программа даст людям возможность заключить прямые договора и без проблем вывозить свои отходы. На моем СНТ примерно 100 — 150 участков, на которых расположены жилые дома, а зарегистрировано из них около 20. Нужно провести информирование населения и рассказать, что имеется такая возможность. Есть люди, которые не оформляют земельные участки из-за незнания закона", — считает председатель АСНТ "Ставрополь" Евгений Балыков.
Что нужно сделать, чтобы воспользоваться законом?
В Самарской области выявлено не менее 20 тыс. объектов, которые потенциально попадают под действие Дачной амнистии 2.0.
Сейчас для регистрации права собственности нужны два документа — подтверждающий право на земельный участок и технический план, который составляет кадастровый инженер в отношении построенного здания. Отсутствие документа на землю — основная проблема, которая препятствует регистрации.
По новому закону подтвердить право собственности гражданин сможет даже при отсутствии такого документа — достаточно предоставить один из шести предложенных законодателем вариантов. Например, документ, подтверждающий оплату коммунальных услуг, документ о проведении государственного технического учета, технической инвентаризации. Эти бумаги послужат основанием, подтверждающим, что дом был построен до 14 мая 1998 года. Также законом предусмотрено право региона на дополнение этого списка.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.