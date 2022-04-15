В Самарской области прокуратура нашла просроченные лекарства в районной больнице

Прокуратура Алексеевского района Самарской области во время проверки нашла нарушения в аптеке местной районной больницы.
Там нашли препараты с истекшим сроком годности, а также был нарушен температурный режим хранения лекарств. Кроме того, в аптеке не было некоторых препаратов, включенных в минимальный ассортимент и необходимых для оказания медицинской помощи.
В связи с этим прокуратура района внесла представление об устранении нарушений главврачу Нефтегорской ЦРБ. Сейчас нарушения уже устранили.
Росздравнадзор привлек виновных к административной ответственности.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.