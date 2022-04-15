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Здравоохранение Общество

В Самарской области прокуратура нашла просроченные лекарства в районной больнице

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Алексеевского района Самарской области во время проверки нашла нарушения в аптеке местной районной больницы.

Там нашли препараты с истекшим сроком годности, а также был нарушен температурный режим хранения лекарств. Кроме того, в аптеке не было некоторых препаратов, включенных в минимальный ассортимент и необходимых для оказания медицинской помощи.

В связи с этим прокуратура района внесла представление об устранении нарушений главврачу Нефтегорской ЦРБ. Сейчас нарушения уже устранили.

Росздравнадзор привлек виновных к административной ответственности.

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