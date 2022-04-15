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Здравоохранение Общество

В самарском минздраве рассказали, где строятся новые больницы

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре появятся новые объекты здравоохранения. Так в этом году будет открыт новый инфекционный корпус самарской областной детской инфекционной больницы. Также строится новая поликлиника в поселке "Волгарь" Куйбышевского района. Запланирован ремонт областного кардиодиспансера. Кроме того, идет реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы. Об этом сообщили на коллегии регионального министерства здравоохранения, которая состоялась вчера с участием руководства ведомства, медицинского сообщества и губернатора Дмитрия Азарова.

Областной минздрав проинформировал, что в регионе активно развивается инфраструктура здравоохранения и улучшается оснащенность медицинских учреждений. Так в прошлом году построены новые корпуса в тольяттинской городской клинической больнице № 5 и в самарской клинической больнице им. В. Д. Середавина. Первых пациентов принимает новый инфекционный корпус сызранской городской больницы № 2. Были отремонтированы 69 объектов здравоохранения. Открыты центры амбулаторной онкологической помощи в самарских больницах № 6 и № 7. На базе больницы им. Середавина было открыто первое в губернии детское паллиативное отделение.

В сельских территориях в 2021 г. возведено 16 фельдшерско-акушерских пунктов, шесть офисов врача общей практики, четыре врачебные амбулатории.

В медицинские учреждения области поступило 111 единиц автотранспорта, 168 автомобилей для оказания скорой помощи, почти 900 единиц медтехники.

"Все это, созданное в период беспрецедентных сложностей, будет служить нашим землякам долгие десятилетия", — сказал Дмитрий Азаров.

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