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Страхование Финансы

Москва, Санкт-Петербург и Башкирия — лидеры по числу происшествий с квартирами в дачный сезон

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии начала дачного сезона аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, с какими угрозами сталкиваются владельцы квартир во время отдыха за городом на даче. Так, в 46% случаев причиной происшествий с недвижимостью в апреле–августе становятся затопления со стороны соседей, в 7% — пожары, в 26% — аварии систем отопления. Самое большое число обращений в прошлом году было зафиксировано в июне и июле (22%), апреле (18%) и августе (21%).

По данным ВСК, лидером среди регионов РФ по количеству ЧП с квартирами в весенне-летний период является Москва и Московская область (более 21% от общего числа происшествий). Всего в прошлом году ВСК выплатила жителям региона около 9,73 млн рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Самая крупная выплата составила более 617 тыс. рублей — его получил житель Москвы в связи с затоплением квартиры в июле 2021 года в результате аварии систем водоснабжения.

В топ регионов с наибольшим числом происшествий с квартирами вошли также Республика Башкирия и Санкт-Петербург (по 4% от общего числа обращений). Выплаты в Башкирии составили почти 560 тыс. рублей за 5 месяцев 21 года, а жителям Санкт-Петербурга — 1,42 млн. Самая крупная выплата — 270 тыс. рублей — была получена жителем северной столицы, в связи с заливом со стороны соседей.

"В весенне-летний период владельцам квартир стоит быть особенно внимательными — во время пребывания за городом не исключены различные ЧП, вроде пожаров или затоплений, которые могут нанести серьезный финансовый ущерб собственникам жилья. Не секрет — часто причинами инцидентов становятся изношенные коммунальные сети или некачественно сделанный своими руками ремонт. Страхование позволяет компенсировать потери, только за прошлый год в апреле–августе мы выплатили своим клиентам суммарно свыше 39,4 млн рублей в связи с подобными страховыми случаями", — отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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