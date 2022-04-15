В преддверии начала дачного сезона аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, с какими угрозами сталкиваются владельцы квартир во время отдыха за городом на даче. Так, в 46% случаев причиной происшествий с недвижимостью в апреле–августе становятся затопления со стороны соседей, в 7% — пожары, в 26% — аварии систем отопления. Самое большое число обращений в прошлом году было зафиксировано в июне и июле (22%), апреле (18%) и августе (21%).
По данным ВСК, лидером среди регионов РФ по количеству ЧП с квартирами в весенне-летний период является Москва и Московская область (более 21% от общего числа происшествий). Всего в прошлом году ВСК выплатила жителям региона около 9,73 млн рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Самая крупная выплата составила более 617 тыс. рублей — его получил житель Москвы в связи с затоплением квартиры в июле 2021 года в результате аварии систем водоснабжения.
В топ регионов с наибольшим числом происшествий с квартирами вошли также Республика Башкирия и Санкт-Петербург (по 4% от общего числа обращений). Выплаты в Башкирии составили почти 560 тыс. рублей за 5 месяцев 21 года, а жителям Санкт-Петербурга — 1,42 млн. Самая крупная выплата — 270 тыс. рублей — была получена жителем северной столицы, в связи с заливом со стороны соседей.
"В весенне-летний период владельцам квартир стоит быть особенно внимательными — во время пребывания за городом не исключены различные ЧП, вроде пожаров или затоплений, которые могут нанести серьезный финансовый ущерб собственникам жилья. Не секрет — часто причинами инцидентов становятся изношенные коммунальные сети или некачественно сделанный своими руками ремонт. Страхование позволяет компенсировать потери, только за прошлый год в апреле–августе мы выплатили своим клиентам суммарно свыше 39,4 млн рублей в связи с подобными страховыми случаями", — отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.