"Единая Россия" и Минстрой РФ дали старт голосованию за объекты благоустройства-2023 в регионах

На голосование будут вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.

Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая очно и онлайн на сайте za.gorodsreda.ru. Главная цель голосования - в том, чтобы дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть отремонтированы в первую очередь, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Для нас развитие комфортной городской среды - это один из приоритетов, заложенных в народной программе, с которой "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму. Главная цель программы - чтобы люди сами определяли путем голосования (как очного, так и с помощью специальной цифровой платформы, запущенной Минстроем) приоритетные проекты", - отметил Андрей Турчак.

Он напомнил, что всего за пять лет в рамках программы уже отремонтировано более 60 тысяч дворов и 23 тысячи общественных пространств. В этом году планируется отремонтировать еще порядка 10 тысяч объектов. А в ходе голосования люди определят, какие объекты будут ремонтироваться в 2023 году.

В свою очередь, министр строительства Ирек Файзуллин отметил, что в прошлом году в голосовании приняли участие почти 10 млн человек.

"Из тех 2466 объектов, которые стали победителями, 2372 уже попали в работу. Голосование проходит очень активно, с участием волонтеров. В прошлом году у нас было почти 33 тысячи волонтеров, сейчас уже зарегистрировано около 40 тысяч", - сообщил министр.

Он добавил также, что программа "Формирование комфортной городской среды" продолжится - определяются ее параметры до 2030 года.

"Несмотря на санкции и экономические условия, все программы будут реализованы. Уже принят ряд решений, федеральных законов. В Госдуме находится четвертый пакет мер поддержки экономики и граждан, идет работа над пятым и шестым пакетами. Правительством также приняты акты, которые позволяют ускорить все процедуры в инвестиционно-строительном процессе", - отметил Ирек Файзуллин.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) реализуется правительством с 2017 года. В ее основе - партийный проект "Единой России" "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом обращений и инициатив жителей.

В голосовании "Единой России" и Минстроя за объекты благоустройства в 2021 году приняли участие более 10 млн человек. Благоустроено свыше 16 тысяч объектов - это 98% от запланированного объема.

В 2021 году голосование проходило в десяти городах Самарской области (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск) и муниципальном районе Безенчукский. Победителями голосования стали 52 общественные территории из 100.

"Жители выбрали те территории, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в трансформации и реконструкции. Благоустройство многих из них уже стартовало в этом году. Среди них Загородный парк, парк на Воронежских озера и Молодежный парк в Самаре, сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий и другие знаковые места региона", - напомнил координатор партийного проекта "Единой России", ныне сенатор от Самарской области Андрей Кислов.