Нападающий Евгений Грошев продлил контракт с ХК "Лада"

Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Евгений Грошев согласовали продление контракта. Срок нового договора — один сезон.
Нападающий Грошев в сезоне 2021/22 сыграл за "Ладу" в 44 матчах регулярного чемпионата, набрав 23 (11+12) очка. В 10 матчах плей-офф на счету Евгения 6 (5+1) очков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!