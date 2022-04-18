"Самарские коммунальные системы" рассказали о реализации инвестиционной программы

Концессионное соглашение и инвестиционная программа ООО "Самарские коммунальные системы" выполняются в полном объеме.
ООО "Самарские коммунальные системы" реализует все мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения в объеме инвестиций, предусмотренных концессионным соглашением.
Отклонения по срокам предоставления отчетности обусловлены различными подходами к трактовке норм соглашения в части сроков предоставления документации. Это отчасти связано с тем, что концессионное соглашение с ООО "Самарские коммунальные системы" - одно из первых в РФ, и нет единого подхода по многим параметрам данного документа. Мероприятия соглашения, к срокам выполнения которых предъявляются претензии, со стороны ООО "Самарские коммунальные системы" реализованы.
Претензии в адрес ООО "Самарские коммунальные системы" выставляются в процентах к общему объему выполненных работ. Так как сумма очень большая, то и сумма неустойки значительная.
"Часть неустойки ООО "Самарские коммунальные системы" отплатило, хотя имелись объективные причины задержки. Так, например, введение ограничений, связанных с пандемией, повлекло задержку сроков проектирования, поставки оборудования и материалов. Выполнение строительно-монтажных работ сдвинулось на второе полугодие 2020 года, на начало отопительного сезона. Условия отопительного сезона не позволили вывести из эксплуатации оборудование, нуждающееся в реконструкции. Мы понимали, что эта ситуация будет иметь для нас последствия, но посчитали невозможным ухудшать условия жизни граждан, выводя из работы оборудование, задействованное в отопительный период", - отметили в компании.
Остальная выплата будет оспариваться в судебном порядке, так как в компании считают, что ее вины в этих случаях нет. Например, ООО "Самарские коммунальные системы" еще в 2020 году построило сети водоснабжения и водоотведения для малообеспеченных семей в Орловом овраге. Однако другая компания, которая должна была построить участок трубы, отказалась от выполнения работ, рассказали в организации. Объект не был введен в действие в сроки, предусмотренные концессией. Администрация города включила этот недостроенный участок как дополнительный объем работ к концессионному соглашению, и сети достраивали в 2021 году. Формально сейчас считается, что ООО "Самарские коммунальные системы" нарушило сроки ввода объекта в эксплуатацию.
"Также "невыполнением соглашения", по мнению прокуратуры, считается то, что ООО "Самарские коммунальные системы" не подключило к сетям водоснабжения и водоотведения школу, которую власти решили не строить. Все претензии незначительны. Объем работ по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения на данный момент не имеет аналогов в стране и сравним с периодом масштабного промышленного строительства 1970-х - начала 80-х годов ХХ века. С 2019 по 2021 год ООО "Самарские коммунальные системы" реализовало мероприятия инвестиционной программы на 3,459 миллиарда рублей", - отметили в компании.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается