"Самарские коммунальные системы" рассказали о реализации инвестиционной программы

Концессионное соглашение и инвестиционная программа ООО "Самарские коммунальные системы" выполняются в полном объеме.

ООО "Самарские коммунальные системы" реализует все мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения в объеме инвестиций, предусмотренных концессионным соглашением.

Отклонения по срокам предоставления отчетности обусловлены различными подходами к трактовке норм соглашения в части сроков предоставления документации. Это отчасти связано с тем, что концессионное соглашение с ООО "Самарские коммунальные системы" - одно из первых в РФ, и нет единого подхода по многим параметрам данного документа. Мероприятия соглашения, к срокам выполнения которых предъявляются претензии, со стороны ООО "Самарские коммунальные системы" реализованы.

Претензии в адрес ООО "Самарские коммунальные системы" выставляются в процентах к общему объему выполненных работ. Так как сумма очень большая, то и сумма неустойки значительная.

"Часть неустойки ООО "Самарские коммунальные системы" отплатило, хотя имелись объективные причины задержки. Так, например, введение ограничений, связанных с пандемией, повлекло задержку сроков проектирования, поставки оборудования и материалов. Выполнение строительно-монтажных работ сдвинулось на второе полугодие 2020 года, на начало отопительного сезона. Условия отопительного сезона не позволили вывести из эксплуатации оборудование, нуждающееся в реконструкции. Мы понимали, что эта ситуация будет иметь для нас последствия, но посчитали невозможным ухудшать условия жизни граждан, выводя из работы оборудование, задействованное в отопительный период", - отметили в компании.

Остальная выплата будет оспариваться в судебном порядке, так как в компании считают, что ее вины в этих случаях нет. Например, ООО "Самарские коммунальные системы" еще в 2020 году построило сети водоснабжения и водоотведения для малообеспеченных семей в Орловом овраге. Однако другая компания, которая должна была построить участок трубы, отказалась от выполнения работ, рассказали в организации. Объект не был введен в действие в сроки, предусмотренные концессией. Администрация города включила этот недостроенный участок как дополнительный объем работ к концессионному соглашению, и сети достраивали в 2021 году. Формально сейчас считается, что ООО "Самарские коммунальные системы" нарушило сроки ввода объекта в эксплуатацию.

"Также "невыполнением соглашения", по мнению прокуратуры, считается то, что ООО "Самарские коммунальные системы" не подключило к сетям водоснабжения и водоотведения школу, которую власти решили не строить. Все претензии незначительны. Объем работ по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в рамках концессионного соглашения на данный момент не имеет аналогов в стране и сравним с периодом масштабного промышленного строительства 1970-х - начала 80-х годов ХХ века. С 2019 по 2021 год ООО "Самарские коммунальные системы" реализовало мероприятия инвестиционной программы на 3,459 миллиарда рублей", - отметили в компании.