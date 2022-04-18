Энергетики "Т Плюс" прошли обучение, важное для жизни и здоровья

В Самаре сотрудники ПАО "Т Плюс" прошли специализированное обучение по обслуживанию и периодической проверке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для выполнения работ на высоте. Постоянное повышение квалификации по данной теме крайне важно для сохранения жизни и здоровья энергетиков, выполняющих высотные работы. Обучение проводил один из ведущих профильных учебных центров в России - "Крымский центр подготовки верхолазов" на базе Самарского учебно-курсового комбината ПАО "Т Плюс".

Курс подготовки занял 32 часа и состоял из теоретической части и практических занятий. Слушатели из 13 филиалов ПАО "Т Плюс" изучили особенности эксплуатации различных СИЗ, учились находить дефекты оборудования, правильно оформлять необходимую документацию на применяемые на производстве средства индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством и стандартами. По итогам обучения энергетики сдали экзамен, в ходе которого требовалось отыскать все скрытые дефекты на предлагаемых системах удерживания от падения с высоты, куда входят страховочные пояса, стропы позиционирования и многое другое.

"Современные средства индивидуальной защиты на 100% обеспечивают безопасность сотрудника во время проведения работ на высоте. Важно, чтобы СИЗ были исправны и использовались по назначению, а это уже зона ответственности самих специалистов. Поэтому постоянное повышение квалификации позволяет сохранять жизни и здоровье сотрудников энергокомпании", - отметил директор филиала "Самарский УКК" ПАО "Т Плюс" Иван Агриков.

В общей сложности данное обучение прошли 35 специалистов ПАО "Т Плюс". По итогам обучения были выданы удостоверения о допуске к работе по обслуживанию и периодическому осмотру средств индивидуальной защиты от падения с высоты.