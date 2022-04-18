Энергетики "Т Плюс" прошли обучение, важное для жизни и здоровья

В Самаре сотрудники ПАО "Т Плюс" прошли специализированное обучение по обслуживанию и периодической проверке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для выполнения работ на высоте. Постоянное повышение квалификации по данной теме крайне важно для сохранения жизни и здоровья энергетиков, выполняющих высотные работы. Обучение проводил один из ведущих профильных учебных центров в России - "Крымский центр подготовки верхолазов" на базе Самарского учебно-курсового комбината ПАО "Т Плюс".
Курс подготовки занял 32 часа и состоял из теоретической части и практических занятий. Слушатели из 13 филиалов ПАО "Т Плюс" изучили особенности эксплуатации различных СИЗ, учились находить дефекты оборудования, правильно оформлять необходимую документацию на применяемые на производстве средства индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством и стандартами. По итогам обучения энергетики сдали экзамен, в ходе которого требовалось отыскать все скрытые дефекты на предлагаемых системах удерживания от падения с высоты, куда входят страховочные пояса, стропы позиционирования и многое другое.
"Современные средства индивидуальной защиты на 100% обеспечивают безопасность сотрудника во время проведения работ на высоте. Важно, чтобы СИЗ были исправны и использовались по назначению, а это уже зона ответственности самих специалистов. Поэтому постоянное повышение квалификации позволяет сохранять жизни и здоровье сотрудников энергокомпании", - отметил директор филиала "Самарский УКК" ПАО "Т Плюс" Иван Агриков.
В общей сложности данное обучение прошли 35 специалистов ПАО "Т Плюс". По итогам обучения были выданы удостоверения о допуске к работе по обслуживанию и периодическому осмотру средств индивидуальной защиты от падения с высоты.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается