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Баскетбол Спорт

"Самара" - вторая на весеннем этапе Лиги Губернатора 3×3

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 апреля, в "МТЛ Арене" завершился весенний этап Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 BasketNights. Сильнейшие команды турнира наградил глава региона Дмитрий Азаров.

Турнир BasketNights - это уникальный проект, стартовавший летом прошлого года и объединивший любителей баскетбола со всего региона. Одним из идейных вдохновителей проведения соревнований стал губернатор Дмитрий Азаров. Турнир также был поддержан президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

16 и 17 апреля в "МТЛ Арене" состоялся весенний этап нового сезона турнира BasketNights. Специально для этих соревнований в спорткомплексе был уложен баскетбольный корт олимпийского уровня. Победителями турнира стали KBL (категория "женщины"), "Сызрань" ("мужчины, претендент"), "Пес его знает" ("мужчины, мастер"). Победителей наградил Дмитрий Азаров: "Хочу всех поздравить с этим праздником баскетбола, где есть победители, но нет побежденных. Потому что все, кто участвовал, я уверен, получили массу удовольствия от спорта и любимой игры - баскетбола, от общения друг с другом".

В категории "мастер", помимо команд из Самары, Сызрани, Чапаевска и Новокуйбышевска, участвовали спортсмены из Москвы - "Sharks 1st", ставшие в итоге бронзовыми призерами. "Самарская область - один из самых баскетбольных регионов страны. Здесь столько внимания уделяют развитию баскетбола, такая поддержка! Приятно было участвовать в турнире: отличная организация, современный и удобный корт, сильные соперники", - поделился впечатлениями Павел Ратнер из "Sharks 1st".
Впереди - летний масштабный этап Лиги BasketNights. Он соберет команды со всей области, матчи будут проходить в разных городах, а сильнейшие по итогам предварительных туров встретятся в суперфинале.

"Лиге BasketNights - быть! Лето - это, конечно, главный баскетбольный сезон. Мы вместе хотим сделать так, чтобы турнир прошел по всей территории Самарской области. Новые спортивные площадки, которые мы открываем по всему региону, уверен, соберут массу ребят, - сказал Дмитрий Азаров. - И в такой же, по-настоящему драйвовой обстановке, я надеюсь, пройдет летний турнир BasketNights. Нет сомнений, что он вызовет массу эмоций и большой интерес команд не только нашего региона. Давайте устроим настоящий праздник баскетбола в нашей Самарской области!"

Вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян подчеркнул, что уровень проведения турнира BasketNights будет повышаться: "Наша задача - организовывать Лигу Губернатора Самарской области по баскетболу 3×3 BasketNights все лучше, привлекать команды не только самарские, но и из других регионов. И важно, что, помимо проведения различных соревнований, мы продолжим строить новые баскетбольные площадки в различных городах и районах нашей губернии, чтобы у большего числа ребят была возможность играть".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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