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Страхование Финансы

ВСК стала лауреатом рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" 2022 года

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодного рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" по версии электронной торговой площадки B2B-Center.

Исследование проводилось среди более чем 569 тысяч компаний, зарегистрированных на электронной площадке. В финальный список вошли поставщики с высоким коэффициентом побед в закупках. При этом они участвовали как минимум в десяти торговых процедурах трех разных заказчиков. Окончательный рейтинг формировал специальный алгоритм, который автоматически оценил эффективность работы победителей.

По итогам исследования ВСК получила знак "Успешный поставщик". В числе финалистов оказались представители различных отраслей экономики: производители оборудования, поставщики металлургической, сельскохозяйственной и химической продукции, логистические компании, строители, банки и др.

"Полученный статус подтверждает доверие к ВСК со стороны заказчиков. Они высоко оценивают наши услуги. Мы содействуем в развитии партнерского бизнеса, чем создаем фундамент для роста и стабильности нашей деятельности. А развитие сотрудничества с клиентами служит одной из стратегических задач ВСК и помогает обеим сторонам становиться лучше", - отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"В текущих экономических условиях мы уделяем особое внимание поддержке поставщиков, помогаем им развивать профессиональные компетенции и работать эффективнее. Наше ежегодное исследование позволяет выявлять компании с передовым опытом участия в электронных торгах и транслировать их успешный пример всему рынку. В ТОП-1000 наравне с лидерами отраслей входят и небольшие предприятия, поскольку отбор проводится автоматически на основе объективных данных и критериев", - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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