ВСК стала лауреатом рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" 2022 года

Страховой Дом ВСК стал лауреатом ежегодного рейтинга "ТОП-1000 успешных российских поставщиков" по версии электронной торговой площадки B2B-Center.

Исследование проводилось среди более чем 569 тысяч компаний, зарегистрированных на электронной площадке. В финальный список вошли поставщики с высоким коэффициентом побед в закупках. При этом они участвовали как минимум в десяти торговых процедурах трех разных заказчиков. Окончательный рейтинг формировал специальный алгоритм, который автоматически оценил эффективность работы победителей.

По итогам исследования ВСК получила знак "Успешный поставщик". В числе финалистов оказались представители различных отраслей экономики: производители оборудования, поставщики металлургической, сельскохозяйственной и химической продукции, логистические компании, строители, банки и др.

"Полученный статус подтверждает доверие к ВСК со стороны заказчиков. Они высоко оценивают наши услуги. Мы содействуем в развитии партнерского бизнеса, чем создаем фундамент для роста и стабильности нашей деятельности. А развитие сотрудничества с клиентами служит одной из стратегических задач ВСК и помогает обеим сторонам становиться лучше", - отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"В текущих экономических условиях мы уделяем особое внимание поддержке поставщиков, помогаем им развивать профессиональные компетенции и работать эффективнее. Наше ежегодное исследование позволяет выявлять компании с передовым опытом участия в электронных торгах и транслировать их успешный пример всему рынку. В ТОП-1000 наравне с лидерами отраслей входят и небольшие предприятия, поскольку отбор проводится автоматически на основе объективных данных и критериев", - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.