ВК "Нова" примет на домашней площадке челябинское "Динамо"

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В понедельник, 18 апреля, в Новокуйбышевске решится судьба медалей волейбольного клуба "Нова" в Высшей лиги "А" и прямой путевки в Суперлигу, сообщает министерство спорта Самарской области.