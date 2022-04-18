В Самаре ликвидировали пожар в районе 23 км Московского шоссе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 апреля, около 16:50 начался пожар на ул. Красной, 14 в районе 23 км Московского шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.