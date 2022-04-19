15 человек эвакуировано ночью при тушении пожара в доме на ул. Аэродромной в Самаре

Во вторник, 19 апреля, примерно в 1:06 произошел пожар в доме № 65 "А" на ул. Аэродромной в Советском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мусор на общем балконе на площади 4 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 22 человека, в том числе два звена газодымозащитной службы и восемь единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 1:25.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения из здания было эвакуировано 15 человек. Причина возгорания устанавливается.

Данных о пострадавших нет.