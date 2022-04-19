По итогам первого квартала 2022 года компания "ВСК - Линия жизни" осуществила порядка 7 900 выплат по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни на сумму более 1,4 млрд рублей.

Финансовую поддержку на сумму, превышающую 61 млн рублей по рискам, связанным с уходом из жизни, получили семьи клиентов компании "ВСК - Линия жизни". При этом около 30% выплат пришлось на случаи, связанные с Covid-19. Крупнейшая выплата по итогам квартала — 7 млн рублей. Среднее время урегулирования страхового события — 5 рабочих дней с момента поступления в страховую компанию всех необходимых документов.

Доля заявлений, урегулированных онлайн с начала 2022 года, составляет 40%.

Страхование жизни помогает не только сохранить и приумножить собственный капитал, но и позволяет защитить самое дорогое, что есть у человека — его семью — от последствий потрясений, которые могут повлиять на финансовое благополучие в будущем.