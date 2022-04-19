ВСК застраховала служащих Правительства Приморского края от несчастных случаев

Дальневосточный филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников органов исполнительной власти, аппарата Губернатора и Правительства Приморского края от последствий несчастных случаев.
Заказчиком выступило Краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края". Страховая защита действует по 2 апреля 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 1,6 тысячи сотрудников Правительства Приморского края. В программу вошла защита от убытков из-за временной или постоянной нетрудоспособности, а также смерти в результате несчастных случаев, в том числе от тяжелых болезней. Стоимость контракта составила более 1,6 млн рублей.
"На протяжении 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Нам доверяют на высшем уровне, а мы ответственно и в полном объеме исполняем все обязательства", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.
Правительство Приморского края имеет администрацию во Владивостоке и устанавливает порядок управления регионом. Действующим Губернатором края является Олег Кожемяко, избранный 16 декабря 2018 года.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.