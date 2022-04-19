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Страхование Финансы

ВСК застраховала служащих Правительства Приморского края от несчастных случаев

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дальневосточный филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников органов исполнительной власти, аппарата Губернатора и Правительства Приморского края от последствий несчастных случаев.

Заказчиком выступило Краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края". Страховая защита действует по 2 апреля 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 1,6 тысячи сотрудников Правительства Приморского края. В программу вошла защита от убытков из-за временной или постоянной нетрудоспособности, а также смерти в результате несчастных случаев, в том числе от тяжелых болезней. Стоимость контракта составила более 1,6 млн рублей.

"На протяжении 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Нам доверяют на высшем уровне, а мы ответственно и в полном объеме исполняем все обязательства", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.

Правительство Приморского края имеет администрацию во Владивостоке и устанавливает порядок управления регионом. Действующим Губернатором края является Олег Кожемяко, избранный 16 декабря 2018 года.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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