ВСК застраховала служащих Правительства Приморского края от несчастных случаев

Дальневосточный филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников органов исполнительной власти, аппарата Губернатора и Правительства Приморского края от последствий несчастных случаев.

Заказчиком выступило Краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края". Страховая защита действует по 2 апреля 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 1,6 тысячи сотрудников Правительства Приморского края. В программу вошла защита от убытков из-за временной или постоянной нетрудоспособности, а также смерти в результате несчастных случаев, в том числе от тяжелых болезней. Стоимость контракта составила более 1,6 млн рублей.

"На протяжении 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Нам доверяют на высшем уровне, а мы ответственно и в полном объеме исполняем все обязательства", — отметил Андрей Богданов, директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК.

Правительство Приморского края имеет администрацию во Владивостоке и устанавливает порядок управления регионом. Действующим Губернатором края является Олег Кожемяко, избранный 16 декабря 2018 года.