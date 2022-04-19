16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коммерческий директор "Аврора Молл" о будущем ритейла в России "Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС В Самарской области начался массовый выпуск асфальтобетонных смесей Минстрой добился выселения речпорта с левого берега Самары Владелец "Парк Хауса" хочет построить у ТЦ высотки

Экономика и бизнес

Начинающие предприниматели Самарской области смогут доработать свою идею до бизнес-модели на "Марафоне генерации бизнес-идей: VESNA EDITION"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 апреля на площадке стартап-центра СамГМУ пройдет "Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION" - бесплатное обучающее мероприятие для начинающих предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса.

С помощью экспертов участники смогут доработать собственную идею или придумают новый работающий бизнес.

"Марафон генерации идей" организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и в партнерстве с СамГМУ.

"Мы регулярно проводим образовательные программы и марафоны для начинающих предпринимателей, где они получают знания об основах ведения своего дела, общаются с опытными представителями бизнес-сообщества, за короткое время "прокачивают" свои идеи и намечают следующие шаги по реализации своих проектов. Такие мероприятия мотивируют молодых людей на смелый и динамичный старт в бизнесе, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - И мы готовы оказывать им дальнейшую поддержку на всех этапах, будь то дальнейшее обучение, предоставление рабочих мест в коворкинге нашего Дома предпринимателя или льготные микрозаймы Гарантийного фонда - для начинающих предпринимателей ставка по ним составляет рекордный 1% годовых. Для того чтобы воспользоваться этими инструментами, достаточно обратиться в один из центров "Мой бизнес" или зайти на сайт mybiz63.ru".

Программа марафона включает несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела, практическую работу в командах и финальное выступление участников перед экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов.

Участие в марафоне будет полезно:

- людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

- основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);

- студентам старших курсов, которые хотели бы испытать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;

- предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

- всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Марафон генерации идей стартует 23 апреля, в 13:00 в "Точке Кипения" СамГМУ (Самара, ул. Чапаевская, 227).

Участие в марафоне бесплатное, подробности и регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/marathon2022.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1