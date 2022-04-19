Начинающие предприниматели Самарской области смогут доработать свою идею до бизнес-модели на "Марафоне генерации бизнес-идей: VESNA EDITION"

23 апреля на площадке стартап-центра СамГМУ пройдет "Марафон генерации бизнес-идей: VESNA EDITION" - бесплатное обучающее мероприятие для начинающих предпринимателей, самозанятых и студентов старших курсов по разработке и тестированию идей для бизнеса.
С помощью экспертов участники смогут доработать собственную идею или придумают новый работающий бизнес.
"Марафон генерации идей" организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и в партнерстве с СамГМУ.
"Мы регулярно проводим образовательные программы и марафоны для начинающих предпринимателей, где они получают знания об основах ведения своего дела, общаются с опытными представителями бизнес-сообщества, за короткое время "прокачивают" свои идеи и намечают следующие шаги по реализации своих проектов. Такие мероприятия мотивируют молодых людей на смелый и динамичный старт в бизнесе, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - И мы готовы оказывать им дальнейшую поддержку на всех этапах, будь то дальнейшее обучение, предоставление рабочих мест в коворкинге нашего Дома предпринимателя или льготные микрозаймы Гарантийного фонда - для начинающих предпринимателей ставка по ним составляет рекордный 1% годовых. Для того чтобы воспользоваться этими инструментами, достаточно обратиться в один из центров "Мой бизнес" или зайти на сайт mybiz63.ru".
Программа марафона включает несколько мастер-классов, посвященных самым важным аспектам начала собственного дела, практическую работу в командах и финальное выступление участников перед экспертами, имеющими большой опыт работы с проектами на ранних стадиях. Участники узнают, как при помощи понятных инструментов оценить потенциальный рынок и построить работающую бизнес-модель, как проводить клиентские интервью и где искать свою целевую аудиторию, как подготовить презентацию проекта, которая заинтересует потенциальных инвесторов.
Участие в марафоне будет полезно:
- людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;
- основателям проектов, которым нужна обратная связь или совет опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);
- студентам старших курсов, которые хотели бы испытать себя в предпринимательстве или попасть на стажировку в команду стартапа;
- предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;
- всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.
Марафон генерации идей стартует 23 апреля, в 13:00 в "Точке Кипения" СамГМУ (Самара, ул. Чапаевская, 227).
Участие в марафоне бесплатное, подробности и регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/marathon2022.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.