В здании на ул. Мечникова в Самаре 26 человек тушили офисную мебель

Во вторник, 19 апреля, примерно в 19:07 произошел пожар на ул. Мечникова, 3, корпус 1, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела офисная мебель на площади 20 кв. м. На тушение были направлены 26 человек и шесть единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 19:32

В региональном управлении МЧС России по Самарской области сообщили, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.