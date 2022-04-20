Владимир Путин поддержал идею создания семейного конкурса на платформе "Россия — страна возможностей"

В среду, 20 апреля, на третьем очном заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" президент России, председатель наблюдательного совета Владимир Путин поддержал инициативу семьи Скатковых из Самары о создании на платформе "Россия - страна возможностей" конкурса для семей.

В заседании приняли участие члены наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. Модератором выступил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В семье Скатковых участие детей во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" — проекте, входящем в линейку платформы "Россия - страна возможностей" стало традицией. В 2020 году старшая дочь Скатковых — Валерия — победила в первом сезоне конкурса в направлении "Делай добро!". Ее примеру последовал и младший брат Михаил — второй год подряд он участвует в треке "Большой перемены" для 5-7 классов. Он выбрал направление "Помни!", о чем и рассказал Владимиру Путину в формате видеоконференции.

"Направление "Помни!" связано с историей России. Мне это очень интересно и близко. Мне кажется, каждый человек должен знать историю своей страны и гордиться ей. Также я состою в региональной команде конкурса", — обратился к президенту России Михаил Скатков.

Вместе с детьми активное участие в жизни сообщества "Большая перемена" принимают и их родители — Оксана и Юрий Скатковы. В прошлом году они присоединились к семейной смене "Родные-любимые", которая прошла на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму. Обращаясь к Владимиру Путину, Оксана Скаткова отметила, что такие мероприятия сплачивают семьи.

"Пользуясь случаем, от лица всех родителей я хотела бы внести предложение. Сегодня в нашей стране очень многое делается для детей — создаются разные конкурсы, проекты. Может, стоит сделать и семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями, где командой была бы семья? Это было бы отличной мотивацией для семьи — вместе стремиться к победе", — предложила Оксана Скаткова.

Владимир Путин поддержал эту инициативу. "Замечательная мысль! Она, честно сказать, не новая. В прежние времена у нас еще в Советском Союзе проводились разного вида конкурсы семейного характера. И, конечно, возродить эту традицию, мне кажется, сегодня было бы правильно. Тем более, что сама платформа "Россия — страна возможностей" предоставляет очень много вариантов для семейного творчества по разным направлениям. Вот в вашей семье Миша историей занимается, дочь другим видом деятельности. Для каждого члена семьи можно найти какое-то интересное направление, и все это объединить как результат работы всей семьи. Очень интересно, мне кажется, этим надо заняться. А мы подумаем, как это сделать", — ответил президент.

АНО "Россия — страна возможностей" создана указом президента РФ 22 мая 2018 года. Ее задача — создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. За 4 года работы платформы в 26 ее проектах, конкурсах и олимпиадах приняли участие около 10,5 млн человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира. Они получили десятки разных возможностей для развития, среди которых поступление в ведущие вузы, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании России, образовательные гранты, реализация собственных проектов, работа с наставниками из числа ведущих управленцев страны, путешествия по России и многие другие.В 2021 году к платформе "Россия — страна возможностей" присоединились 4,7 млн россиян, было запущено шесть новых проектов для ИТ-специалистов, студентов, добровольцев и педагогов, каждый из которых предоставил новые возможности для развития.

Наблюдательный совет прошел при участии его членов: заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, президента, председателя правления ПАО "Сбербанк России" Германа Грефа, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова, заместителя Министра финансов Российской Федерации Михаила Котюкова, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, помощника президента РФ Максима Орешкина, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, помощника Президента Российской Федерации Андрея Фурсенко, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светланы Чупшевой; руководителя Образовательного фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой.

На встрече присутствовали участники проектов и конкурсов платформы "Россия — страна возможностей" и ее образовательного центра — Мастерской управления "Сенеж": "Лидеры России", "Я — профессионал", "Мастера гостеприимства", "ТопБЛОГ", "Больше, чем путешествие", "Большая перемена", "Цифровой прорыв", "Другое дело", "Моя страна — моя Россия", "Флагманы образования", "Национальная технологическая олимпиада" и других.