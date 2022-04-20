Сотрудники Новикомбанка приняли участие в донорской акции

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора — день первого успешного переливания крови. Накануне этой даты сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в традиционной благотворительной акции по сдаче крови. День донора под эгидой корпоративной программы добровольного донорства Союза машиностроителей России прошел в банке в 23-й раз.
Центр забора крови был организован в Московской городской клинической больнице № 52. На вторую в этом году акцию пришли как постоянные добровольцы, так и новые участники — около 20% от всех доноров Новикомбанка. Специалисты медучреждения предварительно провели обязательное обследование добровольцев, допустив к процедуре только тех, кто не имеет противопоказаний. Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
Доноров Москвы поддержали и сотрудники Новикомбанка из других городов. Акции по сдаче крови прошли в филиале банка в Тольятти и в дополнительном офисе в Перми.
Программа добровольного донорства является важным элементом корпоративной культуры Новикомбанка. За 10 лет участия банка в донорском движении его сотрудники сдали более 160 литров крови.
Переливание крови используется для помощи пострадавшим от тяжелых травм и ожогов, при проведении пациентам сложных операций, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей. Переболевшие COVID-19 доноры могут помочь заразившимся этой инфекцией благодаря антителам, которые содержатся в компонентах их крови.
В масштабах страны программа развития массового добровольного донорства, реализуемая Союзом машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций. Благодаря "Службе крови", выступающей связующим звеном между донором и пациентом, банк донорской крови регулярно пополняется.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.