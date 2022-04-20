Сотрудники Новикомбанка приняли участие в донорской акции

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора — день первого успешного переливания крови. Накануне этой даты сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, приняли участие в традиционной благотворительной акции по сдаче крови. День донора под эгидой корпоративной программы добровольного донорства Союза машиностроителей России прошел в банке в 23-й раз.

Центр забора крови был организован в Московской городской клинической больнице № 52. На вторую в этом году акцию пришли как постоянные добровольцы, так и новые участники — около 20% от всех доноров Новикомбанка. Специалисты медучреждения предварительно провели обязательное обследование добровольцев, допустив к процедуре только тех, кто не имеет противопоказаний. Мероприятие проводилось с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Доноров Москвы поддержали и сотрудники Новикомбанка из других городов. Акции по сдаче крови прошли в филиале банка в Тольятти и в дополнительном офисе в Перми.

Программа добровольного донорства является важным элементом корпоративной культуры Новикомбанка. За 10 лет участия банка в донорском движении его сотрудники сдали более 160 литров крови.

Переливание крови используется для помощи пострадавшим от тяжелых травм и ожогов, при проведении пациентам сложных операций, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей. Переболевшие COVID-19 доноры могут помочь заразившимся этой инфекцией благодаря антителам, которые содержатся в компонентах их крови.

В масштабах страны программа развития массового добровольного донорства, реализуемая Союзом машиностроителей России совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, охватывает более тысячи промышленных предприятий и дружественных организаций. Благодаря "Службе крови", выступающей связующим звеном между донором и пациентом, банк донорской крови регулярно пополняется.