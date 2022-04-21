Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК "ВыИскали" победил в номинации "Лучшее медиа в сфере финансовых/страховых услуг 2022" по итогам Всероссийского конкурса лучших корпоративных медиа.
Мероприятие традиционно проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с Издательским Домом "МедиаБизнес".
Конкурс "Лучшее корпоративное медиа" формирует в российских деловых кругах понимание широких возможностей корпоративных медиа для повышения эффективности бизнеса. На оценку жюри представляются самые яркие проекты, направленные на выстраивание качественных и эффективных коммуникаций с аудиторией бренда.
"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК. Авторы издания простым языком объясняют, как решить проблемы, связанные с авто, домом, путешествиями, здоровьем и спортом. Миссия издания — помочь читателю решить конкретную проблему, без опыта и консультации со специалистами.
В 2021 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей. На аккаунты бренд-медиа подписано более 50 тысяч человек. В 2022 году команда проекта выпустила подкаст, в котором озвучила лучшие статьи, которые авторы "ВыИскали" написали с редкими узкопрофильными экспертами или приглашенными героями.
Конкурс "Лучшее корпоративное медиа" проводится АКМР, единственной российской профессиональной ассоциацией топ-менеджеров по корпоративным коммуникациям, с 2016 года. Цели конкурса — отметить лучшие компании с точки зрения взаимодействия с внутренними и внешними аудиториями, содействовать повышению профессионализма корпоративных медиа, стимулировать и поддерживать активность компаний в развитии собственных изданий и сайтов.
"В современном мире компаниям жизненно важно правильно подбирать и развивать инструменты прямых коммуникаций с аудиторией. Для ВСК это одна из стратегических задач развития. Мы стремимся стать компанией осознанного выбора клиента, в основе деятельности которой — теплые и доверительные отношения с аудиторией. Для этого мы планомерно развиваем собственные независимые каналы коммуникаций, способные оставаться рядом с нашими клиентами и решать бизнес-задачи. У нас активно развиваются онлайн-площадки, компания открывает новые каналы для взаимодействия с аудиторией. Например, в марте был запущен Telegram-канал со встроенным ботом, в котором любой желающий может оперативно урегулировать любые страховые вопросы", — отметила Ольга Сорокина, члена Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.