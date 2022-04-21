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Страхование Финансы

Журнал ВСК "ВыИскали" — лучшее медиа в сфере финансовых/страховых услуг 2022 года

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-журнал Страхового Дома ВСК "ВыИскали" победил в номинации "Лучшее медиа в сфере финансовых/страховых услуг 2022" по итогам Всероссийского конкурса лучших корпоративных медиа.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Мероприятие традиционно проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) совместно с Издательским Домом "МедиаБизнес".

Конкурс "Лучшее корпоративное медиа" формирует в российских деловых кругах понимание широких возможностей корпоративных медиа для повышения эффективности бизнеса. На оценку жюри представляются самые яркие проекты, направленные на выстраивание качественных и эффективных коммуникаций с аудиторией бренда.

"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК. Авторы издания простым языком объясняют, как решить проблемы, связанные с авто, домом, путешествиями, здоровьем и спортом. Миссия издания — помочь читателю решить конкретную проблему, без опыта и консультации со специалистами.

В 2021 году сайт издания посетило более миллиона уникальных пользователей. На аккаунты бренд-медиа подписано более 50 тысяч человек. В 2022 году команда проекта выпустила подкаст, в котором озвучила лучшие статьи, которые авторы "ВыИскали" написали с редкими узкопрофильными экспертами или приглашенными героями.

Конкурс "Лучшее корпоративное медиа" проводится АКМР, единственной российской профессиональной ассоциацией топ-менеджеров по корпоративным коммуникациям, с 2016 года. Цели конкурса — отметить лучшие компании с точки зрения взаимодействия с внутренними и внешними аудиториями, содействовать повышению профессионализма корпоративных медиа, стимулировать и поддерживать активность компаний в развитии собственных изданий и сайтов.

"В современном мире компаниям жизненно важно правильно подбирать и развивать инструменты прямых коммуникаций с аудиторией. Для ВСК это одна из стратегических задач развития. Мы стремимся стать компанией осознанного выбора клиента, в основе деятельности которой — теплые и доверительные отношения с аудиторией. Для этого мы планомерно развиваем собственные независимые каналы коммуникаций, способные оставаться рядом с нашими клиентами и решать бизнес-задачи. У нас активно развиваются онлайн-площадки, компания открывает новые каналы для взаимодействия с аудиторией. Например, в марте был запущен Telegram-канал со встроенным ботом, в котором любой желающий может оперативно урегулировать любые страховые вопросы", — отметила Ольга Сорокина, члена Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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