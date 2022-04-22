Воспитанница тольяттинского гандбола Виктория Кипень возвращается в "Ладу"

Воспитанница тольяттинского гандбола Виктория Кипень после двухлетнего пребывания в системе столичного ЦСКА возвращается в ГК "Лада".

В "Ладе" Вика дебютировала в феврале 2020 г., в трех своих первых играх в суперлиге на позиции левого крайнего забросила тогда семь мячей и даже была признана лучшим игроком одного из матчей.

Но уже ближайшим летом решила родной клуб покинуть, приняв приглашение ЦСКА. Игроком основного состава столичного коллектива Кипень за два сезона не стала и незадолго до своего 19-го дня рождения подписала с "Ладой" новый двухлетний контракт.