Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях

В четверг, 21 апреля, День местного самоуправления, в Самаре состоялся семинар-совещание для работников муниципальных администраций. Темой для обсуждения стала работа на местах в новых экономических условиях, реализация национальных проектов и программ, поддержка жителей территорий, вопросы патриотического воспитания молодежи.
К участникам совещания обратился губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона напомнил о том, что сейчас особое время, время, когда нет возможности ссылаться на "сделаем завтра", решение большинства вопросов не терпит промедления.
"Если мы откладываем на завтра решение важнейших вопросов в интересах трудовых коллективов, конкретных организаций, коммерческих объектов, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, мы тормозим экономическую деятельность региона, — обратился к муниципальным служащим руководитель региона. — Сейчас ваша задача — всемерно поддерживать экономическую деятельность в каждом субъекте, во всех вопросах идти навстречу коллективам и предприятиям, не создавать избыточного административного давления и не мешать людям работать".
Губернатор также призвал власти на местах не бояться брать на себя ответственность.
"Поговорите с людьми, они расскажут, сколько оформляются разрешительные бумаги, как тормозится реализация того или иного проекта — иногда, к сожалению, из-за коррупционных проявлений, а подчас — из-за боязни принять решения, взять на себя ответственность. Из-за этого не решаются важнейшие вопросы — тормозится строительство жилья, реализация инвестиционных проектов. Вы как комиссары на местах должны с этим бороться", — подчеркнул Дмитрий Азаров, нацелив представителей органов муниципальной власти на активную работу на благо развития региона.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.