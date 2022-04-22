Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях

В четверг, 21 апреля, День местного самоуправления, в Самаре состоялся семинар-совещание для работников муниципальных администраций. Темой для обсуждения стала работа на местах в новых экономических условиях, реализация национальных проектов и программ, поддержка жителей территорий, вопросы патриотического воспитания молодежи.

К участникам совещания обратился губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона напомнил о том, что сейчас особое время, время, когда нет возможности ссылаться на "сделаем завтра", решение большинства вопросов не терпит промедления.

"Если мы откладываем на завтра решение важнейших вопросов в интересах трудовых коллективов, конкретных организаций, коммерческих объектов, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, мы тормозим экономическую деятельность региона, — обратился к муниципальным служащим руководитель региона. — Сейчас ваша задача — всемерно поддерживать экономическую деятельность в каждом субъекте, во всех вопросах идти навстречу коллективам и предприятиям, не создавать избыточного административного давления и не мешать людям работать".

Губернатор также призвал власти на местах не бояться брать на себя ответственность.

"Поговорите с людьми, они расскажут, сколько оформляются разрешительные бумаги, как тормозится реализация того или иного проекта — иногда, к сожалению, из-за коррупционных проявлений, а подчас — из-за боязни принять решения, взять на себя ответственность. Из-за этого не решаются важнейшие вопросы — тормозится строительство жилья, реализация инвестиционных проектов. Вы как комиссары на местах должны с этим бороться", — подчеркнул Дмитрий Азаров, нацелив представителей органов муниципальной власти на активную работу на благо развития региона.