При тушении пожара на ул. Чапаевской в Самаре эвакуировали двоих человек

В среду, 20 апреля, примерно в 11:01, произошел пожар на ул. Чапаевской, 174 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели вещи на площади 1 кв. м. На борьбу с огнем направили девять человек, они ликвидировали пожар в 11:19.

Из здания эвакуировали двоих человек. Пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливают.