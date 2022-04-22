Вклад АвтоВАЗа в выручку Renault сократился на 23%

Вклад АО "АвтоВАЗ" в общий показатель выручки французского автопроизводителя Renault по итогам I квартала 2022 г. составил 527 млн евро, что на 23% меньше, чем годом ранее, сообщает interfax.ru со ссылкой на данные из отчета Renault.

Доля московского завода Renault в общей выручке группы составила 367 млн евро (-2%).

Общая выручка группы за отчетный период составила 9,7 млрд евро (-3%).

На снижение выручки российских активов Renault повлияла ситуация на Украине, отмечает компания.

Напомним, в марте Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале российского автопроизводителя.