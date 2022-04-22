Автопарк Вологодской областной клинической больницы № 2 застрахован ВСК

Вологодский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница № 2".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены автомобили под марками Skoda, УАЗ, ГАЗ, KIA и Ford, которые были выпущены с 2009 по 2018 годы.

"Для нас, безусловно, важно помогать как федеральным, так и региональным учреждениям здравоохранения. Мы страхуем автомобили скорой помощи и рабочего персонала Вологодской клинической больницы № 2 с 2018 года. Уверены, что в руководстве учреждения остаются довольны сотрудничеством с ВСК", — отметил Андрей Узкий, директор Вологодского филиала Страхового Дома ВСК.

Вологодская областная клиническая больница № 2 — это крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение на территории Череповца, которое оказывает профессиональную помощь медицинского характера не только жителям города, но и всем проживающим в Северо-Западном районе Вологодской области. Ежегодно учреждение пролечивает порядка 25 тысяч пациентов, причем 10 тысячам из них проводятся хирургические вмешательства.