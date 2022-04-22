Автопарк Вологодской областной клинической больницы № 2 застрахован ВСК

Вологодский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница № 2".
Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены автомобили под марками Skoda, УАЗ, ГАЗ, KIA и Ford, которые были выпущены с 2009 по 2018 годы.
"Для нас, безусловно, важно помогать как федеральным, так и региональным учреждениям здравоохранения. Мы страхуем автомобили скорой помощи и рабочего персонала Вологодской клинической больницы № 2 с 2018 года. Уверены, что в руководстве учреждения остаются довольны сотрудничеством с ВСК", — отметил Андрей Узкий, директор Вологодского филиала Страхового Дома ВСК.
Вологодская областная клиническая больница № 2 — это крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение на территории Череповца, которое оказывает профессиональную помощь медицинского характера не только жителям города, но и всем проживающим в Северо-Западном районе Вологодской области. Ежегодно учреждение пролечивает порядка 25 тысяч пациентов, причем 10 тысячам из них проводятся хирургические вмешательства.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.