В жигулевском СНТ "Труд" два дома пострадали от огня

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В четверг, 21 апреля, около 19:25, начался пожар на ул. Волгодонской, 99 в СНТ "Труд" в Жигулевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.