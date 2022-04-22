В Сызрани мужчина утонул напротив причала "Дружба"

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В понедельник, 18 апреля, в 12:42, примерно в 50 м от берега напротив причала "Дружба" в Сызрани спасатели вытащили из воды тело мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.