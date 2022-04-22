В Тольятти простились с рядовым Владимиром Писаревым

В Тольятти проводили в последний путь рядового Владимира Писарева, героически погибшего при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации по оказанию помощи Луганской и Донецкой народным республикам, сообщает мэрия города.
Дома у бойца остались родители, младшие брат и сестра, бабушка и дедушка. Проститься и поклониться подвигу защитника Отечества 22 апреля пришли родные, друзья, соседи, одноклассники, одногруппники и сослуживцы героя. Соболезнования семье Владимира Писарева направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Со словами поддержки к родным и близким земляка обратился заместитель главы г. о.Тольятти — глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров:
"Молодой, полный жизненных сил и планов, Владимир Алексеевич принес присягу Отечеству и с честью выполнил свой воинский долг перед страной, перед каждым из нас. Как его деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, он встал на защиту женщин, детей и стариков от нацизма — от страшной чумы, непримиримая борьба с которой началась много лет назад и продолжается в наше время. Мы победили тогда. Мы знаем, что и сегодня правда и победа за нами. Во имя всех героев, во имя всех мужественных и доблестных бойцов, которые до конца остались верны своей Родине".
В школе № 58, где учился Владимир Писарев, о выпускнике-герое вспоминают с теплом и гордостью. Куратор группы Тольяттинского экономико-технологического колледжа Елена Труш рассказала, что для одногруппников и преподавателей Владимир всегда останется весёлым и жизнерадостным парнем.
Однополчанин бойца из Тольятти, лейтенант Николай Гринев сказал, что командование части, где служил рядовой Владимир Писарев, с глубокой скорбью приняло сообщение о гибели боевого товарища. За героизм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, тольяттинец представлен к государственной награде — ордену Мужества.
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