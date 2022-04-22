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Игорь Буренков обсудил с заместителями глав регионов ПФО реализацию Стратегии государственной политики РФ

ПЕНЗА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 апреля, в Пензе заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Буренков провел семинар-совещание с заместителями глав регионов и руководителями органов власти субъектов Федерации округа, отвечающими за этноконфессиональную сферу.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года, а также другие аспекты укрепления межэтнического и межконфессионального согласия с учетом новых условий в регионах Приволжского федерального округа.

Совещание проводится ежегодно в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина в одном из регионов округа.

В работе семинара также приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Анатолий Вылегжанин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ Владимир Зорин и председатель совета "Ассамблеи народов России" Светлана Смирнова.

Открывая совещание, Игорь Буренков отметил, что "регион имеет существенный опыт развития культур народов России и успешного преодоления межнациональных противоречий. В Пензенской области созданы благоприятные условия для проживания представителей разных народов, организована серьезная работа по приему граждан, прибывающих с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины".

Заместитель полпреда обратил внимание на необходимость межведомственного взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления и этнокультурных объединений, а также обозначил важность организации работы с лидерами общественного мнения и молодежью для оперативного урегулирования конфликтных ситуаций в межнациональной среде и сохранения традиционной культуры.

"Одной из самых важных задач региональных органов власти в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в условиях внешнего давления на нашу страну остается профилактика, предупреждение и ликвидация конфликтов на национальной и религиозной почве. В целом в округе имеются все инструменты и технологии для работы в этой сфере", — подчеркнул Игорь Буренков.

Участники семинара обсудили вопросы адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, профилактики конфликтов и совершенствования системы гармонизации межнациональных отношений в регионах Приволжского федерального округа.

В ходе семинара-совещания заслушаны доклады и проанализирована работа в этноконфессиональной сфере, выработаны меры для решения выявленных проблем.

В этот же день в Пензе заместитель полпреда Игорь Буренков провел окружное совещание по информационной политике, которое состоялось в расширенном составе с участием руководства АНО "Диалог Регионы", внутриполитических и информационных блоков в субъектах Федерации округа, центров управления регионами. Обсуждены ключевые задачи в сфере информполитики, в том числе подходы к работе в Интернет в новых условиях.

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