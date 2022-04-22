В Самаре тушат пожар повышенной сложности в Ташкентском переулке

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В пятницу, 22 апреля, вечером произошел пожар в Ташкентском переулке, 60, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. ЧП был присвоен повышенный ранг сложности "1-бИС".