В Самарской области заболели коронавирусом еще 162 человека, трое скончались

За минувшие сутки, с 22 на 23 апреля, в регионе госпитализирован 61 пациент, сообщает официальный паблик "Самарская область".
Подтверждено за сутки 162 случая COVID-19:
- 68 в г. Самара
- 5 в г. Тольятти
- 13 в Алексеевском районе
- 12 в г. Сызрань
- 9 в Безенчукском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Октябрьск
Скончались 7782 человека (нарастающим итогом), в том числе 3 за сутки.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки - 11286, нарастающим итогом 6734422. 140 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 61 человек был госпитализирован.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 380815 случаев коронавируса.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.