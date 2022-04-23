В Самарской области заболели коронавирусом еще 162 человека, трое скончались

За минувшие сутки, с 22 на 23 апреля, в регионе госпитализирован 61 пациент, сообщает официальный паблик "Самарская область".

Подтверждено за сутки 162 случая COVID-19:

- 68 в г. Самара

- 5 в г. Тольятти

- 13 в Алексеевском районе

- 12 в г. Сызрань

- 9 в Безенчукском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Октябрьск

Скончались 7782 человека (нарастающим итогом), в том числе 3 за сутки.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки - 11286, нарастающим итогом 6734422. 140 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений. 61 человек был госпитализирован.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 380815 случаев коронавируса.