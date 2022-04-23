В Самаре более 80 человек локализовали пожар в доме на ул. Изыскательской

В субботу, 23 апреля, примерно в 19:55 произошел пожар на ул Изыскательская, 179 в Кировском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что там горит квартира на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. Был объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.

На борьбу с огнем были направлены 82 человека и 24 единицы техники. В 20:24 очаг возгорания удалось локализовать на площади 40 кв. м.

Ранг сложности пожара был снижен до уровня "1-БИС". В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуирован один человек.