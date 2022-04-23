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В финале гандбольного "Кубка Дружбы" россиянки, среди которых есть игроки "Лады", обыграли белорусок Воспитанница тольяттинского гандбола Виктория Кипень возвращается в "Ладу" Дарья Касаткина завершила свое выступление на турнире в Германии Виктор Кудряшов поздравил команду "Самарочка" с "серебром" в чемпионате России Дарья Касаткина "вырвала" победу в первом круге турнира в Штутгарте

Олимпийские Спорт

В финале гандбольного "Кубка Дружбы" россиянки, среди которых есть игроки "Лады", обыграли белорусок

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве прошел международный турнир "OLIMPBET Кубок Дружбы", участницами которого стали три действующих игрока "Лады" и три гандболистки, которые со следующего сезона будут выступать за тольяттинский клуб.

Как сообщает официальный сайт клуба, розыгрыш нового трофея проходил в формате "Финала четырех". На награды турнира претендовали первая и молодежная сборные России, национальная команда Белоруссии и команда "Goldhand United" из Китая.

Всего были сыграны четыре матча. Два из них состоялись вчера. Сегодня в матче за третье место российская "молодежка" уложила на лопатки китаянок, а в финале россиянки обыграли белорусок.

За главную дружину нашей страны на столичной волейбольной арене "Динамо" выступали тольяттинки Алена Амельченко, Ольга Фомина и Ольга Щербак. В составе российской молодежной команды находился левый крайний Виктория Кипень, которая в ближайшее время возвращается в "Ладу" из системы ЦСКА.

В белорусскую сборную на московском турнире были включены две гандболистки, чьи контракты с нашим клубом тоже вступят в силу этим летом (линейный Ирина Мокат из БНТУ-"БелАЗа" и голкипер Юлия Кунцевич из "Гомеля").

Алена Амельченко провела в Москве первые в своей карьере игры за национальную сборную России.

Счет сразу стал 9:2 после семи минут игры, но гости в дальнейшем выровняли ее ход. Между 20-й и 24-й минутами тольяттинка Ирина Мокат забила в ворота россиянок три гола, но и отдала один результативный пас. Она же поставила в первом тайме точку (21:13).

Ее будущая одноклубница по "Ладе" Кунцевич попыталась вскоре после начала второго тайма открыть собственный бомбардирский счет дальним пуском от своих ворот, но не попала. В течение шести с половиной минут после перерыва забивали только белоруски, отличившиеся трижды, и перевес в пользу хозяек сократился до пяти мячей. В тайм-аут дебютантка главной российской дружины Амельченко добилась успеха. А за треть тайма до финиша гандболистки Тольятти вдвое увеличили прежний отрыв (33:23).

За четыре минуты с небольшим до конца Мокат оформила свой шестой гол, закрепившись в роли топ-снайпера гостей в этом матче (33:26), и Россия восстановила статус-кво размером в десять мячей.

Результаты игр Кубка Дружбы
22 апреля
"Goldhand United" — Республика Беларусь — 22:37 (13:18)
Кунцевич — 9/21=42%, Мокат — 2.
Россия-1 — Россия-2 — 35:21 (19:12)
Амельченко — 1, Фомина — 2, Щербак — 4 | Кипень — 0.

23 апреля
Матч за 3-4 места: Россия-2 — "Goldhand United" — 39:26 (19:10)
Кипень — 3.
Матч за 1-2 места: Россия-1 — Республика Беларусь — 37:27 (21:13)
Амельченко — 2, Фомина — 2, Щербак — 0 | Кунцевич — 9/36=25%, Мокат — 6.

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