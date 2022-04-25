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Происшествия

За три дня в Самарской области поймали 78 пьяных водителей

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня, с 22 по 24 апреля, сотрудники Госавтоинспекции остановили 78 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего правоохранители выявили свыше 2400 различных нарушений ПДД. Среди нарушителей были 27 человек без водительских удостоверений. 245 автомобилистов нарушили правила тонировки.

Кроме того, 81 водитель неправильно перевозил детей, а ремнями безопасности пренебрегли 317 человек.

115 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 180 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника движения не терять бдительности, не нарушать ПДД и быть ответственным за свои действия.

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