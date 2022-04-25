В Самарской губдуме предложили пересмотреть закон о капремонте

Депутаты Самарской губернской думы предложили пересмотреть нормы закона о капитальном ремонте. Вопрос был поднят при рассмотрении доклада о деятельности уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой.

В частности, депутаты обратили внимание на норму, по которой владельцы жилья в новостройках должны вносить плату за капремонт уже через год после введения дома в эксплуатацию. При этом гарантия застройщика составляет до 5 лет.

Ольга Гальцова признала, что с законом о капремонте связано большое количество обращений и призвала внести в него изменения, чтобы "снизить уровень тревожности в обществе".

Поддержал ее и спикер губдумы Геннадий Котельников, назвавший закон о капремонте "одним из самых необъективных законов". "Давайте его пересмотрим. Я сам въехал в новый дом на Самарской, и когда мне пришел счет от Фонда капремонта, подумал, что это ошибка", - отметил он.