Приложение "ВСК Страхование" доступно в AppGallery от Huawei

Мобильное приложение Страхового Дома ВСК стало доступно в AppGallery — фирменном магазине приложений от компании Huawei. Сервис предустановлен на всех устройствах бренда и активно развивается.

Сейчас AppGallery является третьим по популярности магазином для приложений в мире. Его общая аудитория перешагнула за цифру в 560 млн активных пользователей. В России магазин используют более 22 млн человек.

Сегодня на платформе можно скачать и приложение "ВСК Страхование", где можно оформить различные страховые программы, провести самостоятельный осмотр автомобиля в процессе оформления каско, записаться к врачу по полису ДМС, пообщаться в чате с медицинским советником, дистанционно урегулировать страховой случай по каско, а также получить поддержку специалиста ВСК. В ближайшем будущем станет доступна телемедицина и электронный европротокол.

"Мы отмечаем рост популярности нашего мобильного приложения "ВСК Страхование": прирост пользователей составил свыше 20% относительно 2021 года. Сегодня клиенты выбирают такой современный формат дистанционного и оперативного диалога с ВСК: более 60% страховых случаев по каско урегулируются онлайн. Для нас стратегически важно быть максимально доступными нашим клиентам на всех технологических платформах смартфонов. Сегодня мы анонсируем выход приложения на новую площадку AppGallery от Huawei", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.