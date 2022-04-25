Приложение "ВСК Страхование" доступно в AppGallery от Huawei

Мобильное приложение Страхового Дома ВСК стало доступно в AppGallery — фирменном магазине приложений от компании Huawei. Сервис предустановлен на всех устройствах бренда и активно развивается.
Сейчас AppGallery является третьим по популярности магазином для приложений в мире. Его общая аудитория перешагнула за цифру в 560 млн активных пользователей. В России магазин используют более 22 млн человек.
Сегодня на платформе можно скачать и приложение "ВСК Страхование", где можно оформить различные страховые программы, провести самостоятельный осмотр автомобиля в процессе оформления каско, записаться к врачу по полису ДМС, пообщаться в чате с медицинским советником, дистанционно урегулировать страховой случай по каско, а также получить поддержку специалиста ВСК. В ближайшем будущем станет доступна телемедицина и электронный европротокол.
"Мы отмечаем рост популярности нашего мобильного приложения "ВСК Страхование": прирост пользователей составил свыше 20% относительно 2021 года. Сегодня клиенты выбирают такой современный формат дистанционного и оперативного диалога с ВСК: более 60% страховых случаев по каско урегулируются онлайн. Для нас стратегически важно быть максимально доступными нашим клиентам на всех технологических платформах смартфонов. Сегодня мы анонсируем выход приложения на новую площадку AppGallery от Huawei", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.