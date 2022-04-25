Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы "Профессионалитет" в 2022 году

В 2022 году возможностями "Профессионалитета" смогут воспользоваться 150 тыс. студентов в 42* регионах России. Обучающиеся смогут освоить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобрести релевантный профессии опыт на производствах, что обеспечит их дальнейшее трудоустройство в ведущих компаниях восьми отраслей экономики. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на презентации стратегической инициативы "Профессионалитет", которая состоялась 22 апреля на площадке подмосковного колледжа "Энергия" в Реутове.

"Основная глобальная цель проекта "Профессионалитет" - обеспечить успешное экономическое развитие России. Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит система среднего профессионального образования, служат основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Это теперь не просто колледж - это научно-образовательное производственное объединение", - отметила Татьяна Голикова. Также вице-премьер напомнила, что порядка 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование.

"Профессионалитет" позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров увеличится до 210.

"В условиях развития цифровых технологий IT-индустрия становится одним из востребованных и приоритетных направлений, также ожидаем включения в проект и других отраслей, таких как строительство, топливно-энергетический комплекс, космическая отрасль", - отметила Татьяна Голикова. По ее словам, из федерального бюджета на развитие программы "Профессионалитет" выделено 30 млрд рублей. К 2024 году число обучающихся вырастет до 600 тыс. студентов.

"На предприятиях сегодня востребованы выпускники среднего профессионального образования, федпроект "Профессионалитет" призван соединить и усилить взаимодействие колледжа, отрасли и дать максимальную подготовку с максимальным трудоустройством", - пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения также отметил, что по завершении программы студенты будут сдавать демонстрационный экзамен, чтобы подтвердить свои навыки и свою квалификацию.

О вкладе стратегической инициативы "Профессионалитет" в развитие бизнеса на презентации рассказал сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП Андрей Комаров.

"Сегодня мы можем уверенно рассчитывать на то, что выпускник программы "Профессионалитета" по уровню своих профессиональных знаний и сформированных личностных качеств будет готов приступить к выполнению трудовых обязанностей с первого рабочего дня. Проект "Профессионалитет" позволит нам решить многие актуальные задачи, стоящие перед промышленностью, а также сформировать новое качество рабочих кадров. Молодежь почувствует, что в стране реализуются интересные и масштабные проекты в различных отраслях, где всегда будут востребованы талантливые специалисты", - пояснил Андрей Комаров.

Программа "Профессионалитет" вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Запуск программы был анонсирован 17 декабря 2021 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей с участием президента РФ. В 2022 году был проведен конкурсный отбор 70 образовательно-производственных центров, куда в сентябре пойдет учиться первый поток студентов "Профессионалитета".

Найти образовательно-производственный кластер в своем регионе и получить всю необходимую информацию о "Профессионалитете" можно на портале ЯПРОФ.РФ.

Одна из ключевых инициатив проекта - вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Работодатели инвестируют в развитие среднего профессионального образования и дают базу для формирования практических навыков студентов.

Образование невозможно без педагогического состава. Благодаря реализации стратегической инициативы "Профессионалитет" 9 тыс. педагогических работников, ответственных

за воспитание и кураторов (классных руководителей), пройдут профильное обучение и получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.