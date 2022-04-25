Более 150 тыс. студентов станут участниками стратегической инициативы "Профессионалитет" в 2022 году

В 2022 году возможностями "Профессионалитета" смогут воспользоваться 150 тыс. студентов в 42* регионах России. Обучающиеся смогут освоить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобрести релевантный профессии опыт на производствах, что обеспечит их дальнейшее трудоустройство в ведущих компаниях восьми отраслей экономики. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на презентации стратегической инициативы "Профессионалитет", которая состоялась 22 апреля на площадке подмосковного колледжа "Энергия" в Реутове.
"Основная глобальная цель проекта "Профессионалитет" - обеспечить успешное экономическое развитие России. Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит система среднего профессионального образования, служат основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Это теперь не просто колледж - это научно-образовательное производственное объединение", - отметила Татьяна Голикова. Также вице-премьер напомнила, что порядка 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование.
"Профессионалитет" позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров увеличится до 210.
"В условиях развития цифровых технологий IT-индустрия становится одним из востребованных и приоритетных направлений, также ожидаем включения в проект и других отраслей, таких как строительство, топливно-энергетический комплекс, космическая отрасль", - отметила Татьяна Голикова. По ее словам, из федерального бюджета на развитие программы "Профессионалитет" выделено 30 млрд рублей. К 2024 году число обучающихся вырастет до 600 тыс. студентов.
"На предприятиях сегодня востребованы выпускники среднего профессионального образования, федпроект "Профессионалитет" призван соединить и усилить взаимодействие колледжа, отрасли и дать максимальную подготовку с максимальным трудоустройством", - пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения также отметил, что по завершении программы студенты будут сдавать демонстрационный экзамен, чтобы подтвердить свои навыки и свою квалификацию.
О вкладе стратегической инициативы "Профессионалитет" в развитие бизнеса на презентации рассказал сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП Андрей Комаров.
"Сегодня мы можем уверенно рассчитывать на то, что выпускник программы "Профессионалитета" по уровню своих профессиональных знаний и сформированных личностных качеств будет готов приступить к выполнению трудовых обязанностей с первого рабочего дня. Проект "Профессионалитет" позволит нам решить многие актуальные задачи, стоящие перед промышленностью, а также сформировать новое качество рабочих кадров. Молодежь почувствует, что в стране реализуются интересные и масштабные проекты в различных отраслях, где всегда будут востребованы талантливые специалисты", - пояснил Андрей Комаров.
Программа "Профессионалитет" вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Запуск программы был анонсирован 17 декабря 2021 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей с участием президента РФ. В 2022 году был проведен конкурсный отбор 70 образовательно-производственных центров, куда в сентябре пойдет учиться первый поток студентов "Профессионалитета".
Найти образовательно-производственный кластер в своем регионе и получить всю необходимую информацию о "Профессионалитете" можно на портале ЯПРОФ.РФ.
Одна из ключевых инициатив проекта - вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Работодатели инвестируют в развитие среднего профессионального образования и дают базу для формирования практических навыков студентов.
Образование невозможно без педагогического состава. Благодаря реализации стратегической инициативы "Профессионалитет" 9 тыс. педагогических работников, ответственных
за воспитание и кураторов (классных руководителей), пройдут профильное обучение и получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.
Последние комментарии
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.