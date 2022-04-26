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Здравоохранение Общество

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за неделю снизилась на 19%

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 апреля, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов.

За минувшие сутки было лабораторно подтверждено 150 случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в области ниже, чем по РФ (4,76 и 5,24 соответственно). По сравнению с предыдущей неделей общий уровень заболеваемости сократился на 19%, снижение коснулось всех возрастных групп. Об этом доложила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова. При этом самым высоким количеством заболевших на 100 тысяч населения по возрастам отличаются группы 65+, 50-64 года, 15-17 лет, среди профессиональных групп — здравоохранение, общепит, сфера услуг, образование.

В области сохраняется охват лабораторным тестированием на ковид на уровне выше 300 на 100 тысяч населения.

Согласно санитарными нормам в настоящее время при уровне заболеваемости менее 50 на 100 тысяч населения за неделю, как в Самарской области, необходимо поддерживать уровень тестирования в среднем не менее 150 на 100 тысяч населения в неделю.

Специалисты не исключают приход новой волны коронавируса из Китая через несколько недель, поэтому охват тестированием и соблюдение профилактических мер по-прежнему актуальны.

За неделю ОРВИ заболели 10801 житель — впервые за 7 последних недель этот показатель пошел в рост. Уровень заболеваемости внебольничной пневмонией остается стабильным — за неделю она выявлена у 296 человек.

Министерство здравоохранения отмечает положительную динамику: амбулаторных пациентов становится меньше, как и тех, кому нужна госпитализация. Развернуты 1163 места в 11 больницах, лечение там сейчас проходят 660 пациентов, 43,3% мест свободно. Однако далее сокращать коечный фонд минздрав пока не планирует. По словам и. о. министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, растет число пациентов в удовлетворительном состоянии, а вот количество тяжелых и крайне тяжелых больных остается на прежнем уровне. В большинстве это люди, не привившиеся от COVID-19. Это тревожный знак для медиков. Пройти вакцинацию и тем самым уберечь себя от тяжелого течения болезни особенно важно пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Сейчас в регионе привито более 1 млн 722 тысяч жителей — 84,8% от плана (54,6% от населения области). Повторную вакцинацию прошли 43,3% от плана. Вакцинация от гриппа близка к завершению. Прививочная кампания против COVID-19 продолжится.

На штабе рассмотрели вопрос о возможности организовать лагеря палаточного типа в период летней оздоровительной кампании 2022 года. Со стороны управления Роспотребнадзора было получено одобрение при условии соблюдения необходимых санитарно-противоэпидемических мер. Соответствующие заявки подали центр "Авангард-Самара" и МБОУ ДО "Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е. А. Никонова" в Тольятти. Александр Фетисов поручил начать подготовку территории, чтобы приемка лагерей прошла без замечаний.

Также обсуждались предложения специалистов Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения мероприятий, связанных с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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