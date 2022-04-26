В текущих экономических условиях автодилерам необходимо перейти на клиентоцентричную модель бизнеса, фокусироваться на сервисной составляющей и увеличивать продажи страховых продуктов для авто с пробегом — такое мнение озвучил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК в рамках форума российского авторитейла РОАД 2022.

В 2021 году было зафиксировано повышение спроса на покупку авто — продажи новых автомобилей увеличились по данным АЕБ на 4,3%, ТС с пробегом — на 25% согласно аналитике "Автостат инфо". Такая статистика была обусловлена рядом факторов, в частности, влиянием пандемии — россияне стали реже путешествовать и больше инвестировать в недвижимость или покупку авто. Дополнительным аргументом в пользу покупки собственного авто — была доступность автокредитов. Так, уровень проникновения кредитования в сектор продаж новых ТС с 2018 года составил практически 70%, 7 из 10 машин в российских автосалонах продавалось в кредит.

С февраля ситуация изменилась — стоимость автомобилей выросла в среднем на 40% в марте, кредитные ставки в этот период достигали 25-30%. Ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей, вызванный заявлениями многих брендов об уходе из России, также спал, и теперь игрокам автомобильного рынка приходится адаптироваться к новой реальности.

Сейчас автомобильным дилерам необходимо перейти на клиентоцентричную модель бизнеса, развивать новые каналы взаимодействия с потребителями. Одним из перспективных способов сохранить рентабельность может стать увеличение продаж сопутствующих продуктов, в первую очередь — страховых полисов.

Снижение объема продаж автомобилей с пробегом в 2022 году будет относительно невысоким. В связи с изменением структуры спроса на авторынке страховые компании начали предлагать новые, актуальные финансовые продукты для владельцев ТС, в частности программы страхования для подержанных авто. Автодилерам также необходимо адаптироваться к изменениям рынка, способствовать увеличению доли продаж полисов каско для авто, купленных на собственные, а не заемные средства.

Также перспективным направлением работы может стать увеличение продаж полисов медицинского страхования через автодилерский канал. На фоне пандемии востребованность подобных финансовых продуктов стабильно растет, а рост цен в сегменте частной медицины (на 20-60%) может стать дополнительным драйвером ДМС.

"Сейчас автобизнес стоит на пороге масштабных перемен. Если еще в начале года рынок автодилеров развивался по автомобилецентричной модели, то сейчас участникам отрасли необходимо фокусироваться на сервисной составляющей и работе с клиентом. Снижение продаж в сегменте авто с пробегом может составить до конца года 20% — это значительно меньше прогнозируемого снижения спроса на новые ТС. Поэтому обслуживание подержанных автомобилей становится сейчас ключевым направлением работы для участников рынка. В целом же, по нашим прогнозам, авторитейл сможет постепенно восстановиться на горизонте 1-1,5 лет. До этого времени необходимо приспособиться к нынешним экономическим реалиям и искать новые точки роста бизнеса", — отмечает Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.