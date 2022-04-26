В текущих экономических условиях автодилерам необходимо перейти на клиентоцентричную модель бизнеса, фокусироваться на сервисной составляющей и увеличивать продажи страховых продуктов для авто с пробегом — такое мнение озвучил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК в рамках форума российского авторитейла РОАД 2022.
В 2021 году было зафиксировано повышение спроса на покупку авто — продажи новых автомобилей увеличились по данным АЕБ на 4,3%, ТС с пробегом — на 25% согласно аналитике "Автостат инфо". Такая статистика была обусловлена рядом факторов, в частности, влиянием пандемии — россияне стали реже путешествовать и больше инвестировать в недвижимость или покупку авто. Дополнительным аргументом в пользу покупки собственного авто — была доступность автокредитов. Так, уровень проникновения кредитования в сектор продаж новых ТС с 2018 года составил практически 70%, 7 из 10 машин в российских автосалонах продавалось в кредит.
С февраля ситуация изменилась — стоимость автомобилей выросла в среднем на 40% в марте, кредитные ставки в этот период достигали 25-30%. Ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей, вызванный заявлениями многих брендов об уходе из России, также спал, и теперь игрокам автомобильного рынка приходится адаптироваться к новой реальности.
Сейчас автомобильным дилерам необходимо перейти на клиентоцентричную модель бизнеса, развивать новые каналы взаимодействия с потребителями. Одним из перспективных способов сохранить рентабельность может стать увеличение продаж сопутствующих продуктов, в первую очередь — страховых полисов.
Снижение объема продаж автомобилей с пробегом в 2022 году будет относительно невысоким. В связи с изменением структуры спроса на авторынке страховые компании начали предлагать новые, актуальные финансовые продукты для владельцев ТС, в частности программы страхования для подержанных авто. Автодилерам также необходимо адаптироваться к изменениям рынка, способствовать увеличению доли продаж полисов каско для авто, купленных на собственные, а не заемные средства.
Также перспективным направлением работы может стать увеличение продаж полисов медицинского страхования через автодилерский канал. На фоне пандемии востребованность подобных финансовых продуктов стабильно растет, а рост цен в сегменте частной медицины (на 20-60%) может стать дополнительным драйвером ДМС.
"Сейчас автобизнес стоит на пороге масштабных перемен. Если еще в начале года рынок автодилеров развивался по автомобилецентричной модели, то сейчас участникам отрасли необходимо фокусироваться на сервисной составляющей и работе с клиентом. Снижение продаж в сегменте авто с пробегом может составить до конца года 20% — это значительно меньше прогнозируемого снижения спроса на новые ТС. Поэтому обслуживание подержанных автомобилей становится сейчас ключевым направлением работы для участников рынка. В целом же, по нашим прогнозам, авторитейл сможет постепенно восстановиться на горизонте 1-1,5 лет. До этого времени необходимо приспособиться к нынешним экономическим реалиям и искать новые точки роста бизнеса", — отмечает Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.