16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК ВСК: в новых условиях строительно-монтажные риски страховщики возьмут на себя ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни Страховой Дом ВСК выплатил пострадавшим в результате паводков более 100 млн рублей

Страхование Финансы

ВСК: наступает пора перемен — игрокам авторынка необходимо адаптировать бизнес-модель

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В текущих экономических условиях автодилерам необходимо перейти на клиентоцентричную модель бизнеса, фокусироваться на сервисной составляющей и увеличивать продажи страховых продуктов для авто с пробегом — такое мнение озвучил Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК в рамках форума российского авторитейла РОАД 2022.

В 2021 году было зафиксировано повышение спроса на покупку авто — продажи новых автомобилей увеличились по данным АЕБ на 4,3%, ТС с пробегом — на 25% согласно аналитике "Автостат инфо". Такая статистика была обусловлена рядом факторов, в частности, влиянием пандемии — россияне стали реже путешествовать и больше инвестировать в недвижимость или покупку авто. Дополнительным аргументом в пользу покупки собственного авто — была доступность автокредитов. Так, уровень проникновения кредитования в сектор продаж новых ТС с 2018 года составил практически 70%, 7 из 10 машин в российских автосалонах продавалось в кредит.

С февраля ситуация изменилась — стоимость автомобилей выросла в среднем на 40% в марте, кредитные ставки в этот период достигали 25-30%. Ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей, вызванный заявлениями многих брендов об уходе из России, также спал, и теперь игрокам автомобильного рынка приходится адаптироваться к новой реальности.

Сейчас автомобильным дилерам необходимо перейти на клиентоцентричную модель бизнеса, развивать новые каналы взаимодействия с потребителями. Одним из перспективных способов сохранить рентабельность может стать увеличение продаж сопутствующих продуктов, в первую очередь — страховых полисов.

Снижение объема продаж автомобилей с пробегом в 2022 году будет относительно невысоким. В связи с изменением структуры спроса на авторынке страховые компании начали предлагать новые, актуальные финансовые продукты для владельцев ТС, в частности программы страхования для подержанных авто. Автодилерам также необходимо адаптироваться к изменениям рынка, способствовать увеличению доли продаж полисов каско для авто, купленных на собственные, а не заемные средства.

Также перспективным направлением работы может стать увеличение продаж полисов медицинского страхования через автодилерский канал. На фоне пандемии востребованность подобных финансовых продуктов стабильно растет, а рост цен в сегменте частной медицины (на 20-60%) может стать дополнительным драйвером ДМС.

"Сейчас автобизнес стоит на пороге масштабных перемен. Если еще в начале года рынок автодилеров развивался по автомобилецентричной модели, то сейчас участникам отрасли необходимо фокусироваться на сервисной составляющей и работе с клиентом. Снижение продаж в сегменте авто с пробегом может составить до конца года 20% — это значительно меньше прогнозируемого снижения спроса на новые ТС. Поэтому обслуживание подержанных автомобилей становится сейчас ключевым направлением работы для участников рынка. В целом же, по нашим прогнозам, авторитейл сможет постепенно восстановиться на горизонте 1-1,5 лет. До этого времени необходимо приспособиться к нынешним экономическим реалиям и искать новые точки роста бизнеса", — отмечает Сергей Налбандян, вице-президент, руководитель департамента по работе с автодилерами Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1