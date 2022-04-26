"Росгосстрах": в апреле число обращений дачников по страховым случаям заметно возросло

Апрель — время открытия дачного сезона: российские любители садоводства и огородничества после зимы выбираются на свои "шесть соток". Большинство делают это впервые после зимы, так как законсервировали свои загородные "резиденции" еще в октябре, оставив без присмотра на несколько месяцев. А выехав весной, многие обнаружили на даче неприятные сюрпризы — сломанные заборы и теплицы, провалившуюся крышу, следы взлома и т. п. После чего обладатели страховых полисов тут же идут к страховщикам.
Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, в этом году чаще всего заявления об ущербе домам и строениям в компанию поступают из Московской, Вологодской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской и Рязанской областей, республик Татарстан и Башкортостан.
Чаще всего повреждения частных домов (35% поданных в "Росгосстрах" заявлений) были из-за сильного снега или ветра — что для зимы закономерно. На втором месте — пожары (26% заявлений). На третьем месте — повреждения водой (24% обращений). 10% пришлось на кражи и противоправные действия третьих лиц — их количество, по словам Юлии Серовой, этой зимой заметно увеличилось по сравнению с прошлогодней.
"Чаще всего дачники не сразу обнаруживают ущерб, как говорят, по горячим следам: не все приезжают на свои участки зимой, — рассказывает Юлия Серова. — Во-первых, не к каждому дому можно проехать: хорошо, если расположен он в деревне. А в садовом товариществе дороги далеко не всегда расчищают. Да и печное отопление тоже есть не в каждом доме — зимой там некомфортно. Поэтому повреждения они фиксируют только в апреле. Как результат, весной в компании всплеск обращений от клиентов по страховым случаям".
Судя по всему, сказалось смягчение карантинных ограничений. Год назад из-за пандемии значительная часть россиян была вынуждена отказаться от поездок и проводила каникулы дома или на дачах, а в эту зиму многие отправились в путешествия. Поменялись и предпочтения воришек: если раньше на дачах воровали в основном "металл", то этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить такой выбор можно ростом стоимости материалов для строительства и ремонта.
"Как всегда, самые крупные выплаты были из-за пожаров, — говорит Юлия Серова. — В среднем, "стоимость" по одному случаю составила 480 тыс. рублей. А общая сумма выплат из-за пожаров в 14 раз больше, чем из-за повреждений строений водой (для сравнения, в среднем одна "водная" выплата составляет порядка 33 тыс. рублей)".
В целом же, как подчеркнула эксперт "Росгосстраха", в прошлом году компания ежедневно возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество около 6,1 млн рублей — это почти на 6,5% больше, чем в 2020 году. А общий объем выплат "Росгосстраха" за год по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,22 млрд рублей".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.