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Страхование Финансы

"Росгосстрах": в апреле число обращений дачников по страховым случаям заметно возросло

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Апрель — время открытия дачного сезона: российские любители садоводства и огородничества после зимы выбираются на свои "шесть соток". Большинство делают это впервые после зимы, так как законсервировали свои загородные "резиденции" еще в октябре, оставив без присмотра на несколько месяцев. А выехав весной, многие обнаружили на даче неприятные сюрпризы — сломанные заборы и теплицы, провалившуюся крышу, следы взлома и т. п. После чего обладатели страховых полисов тут же идут к страховщикам.

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, в этом году чаще всего заявления об ущербе домам и строениям в компанию поступают из Московской, Вологодской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской и Рязанской областей, республик Татарстан и Башкортостан.

Чаще всего повреждения частных домов (35% поданных в "Росгосстрах" заявлений) были из-за сильного снега или ветра — что для зимы закономерно. На втором месте — пожары (26% заявлений). На третьем месте — повреждения водой (24% обращений). 10% пришлось на кражи и противоправные действия третьих лиц — их количество, по словам Юлии Серовой, этой зимой заметно увеличилось по сравнению с прошлогодней.

"Чаще всего дачники не сразу обнаруживают ущерб, как говорят, по горячим следам: не все приезжают на свои участки зимой, — рассказывает Юлия Серова. — Во-первых, не к каждому дому можно проехать: хорошо, если расположен он в деревне. А в садовом товариществе дороги далеко не всегда расчищают. Да и печное отопление тоже есть не в каждом доме — зимой там некомфортно. Поэтому повреждения они фиксируют только в апреле. Как результат, весной в компании всплеск обращений от клиентов по страховым случаям".

Судя по всему, сказалось смягчение карантинных ограничений. Год назад из-за пандемии значительная часть россиян была вынуждена отказаться от поездок и проводила каникулы дома или на дачах, а в эту зиму многие отправились в путешествия. Поменялись и предпочтения воришек: если раньше на дачах воровали в основном "металл", то этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить такой выбор можно ростом стоимости материалов для строительства и ремонта.

"Как всегда, самые крупные выплаты были из-за пожаров, — говорит Юлия Серова. — В среднем, "стоимость" по одному случаю составила 480 тыс. рублей. А общая сумма выплат из-за пожаров в 14 раз больше, чем из-за повреждений строений водой (для сравнения, в среднем одна "водная" выплата составляет порядка 33 тыс. рублей)".

В целом же, как подчеркнула эксперт "Росгосстраха", в прошлом году компания ежедневно возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество около 6,1 млн рублей — это почти на 6,5% больше, чем в 2020 году. А общий объем выплат "Росгосстраха" за год по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,22 млрд рублей".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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