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Здравоохранение Общество

"Раки" и Елены чаще других обращаются к врачам

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики Страхового Дома ВСК выяснил, какие знаки зодиака и владельцы каких имен чаще всего обращаются за медицинской помощью в 2022 году.

В статистике учитывались обращения к врачам, в том числе к стоматологам, во всех регионах России. Чаще остальных за первые месяцы года клиники посещали раки — 9,2% от общего числа. Реже всех у докторов бывали козероги и скорпионы — 7,5% и 7,7% соответственно. В тройку самых заботливых о своем здоровье также вошли близнецы (8,9%) и овны (8,7%). Ниже расположились львы (8,63%), тельцы (8,6%), рыбы (8,4%), водолеи (8,1%), девы (8%), стрельцы (7,9%) и весы (7,8%).

Согласно анализу, женщины посещали врачей почти на 40% чаще мужчин. Больше всех за медицинской помощью обращались Елены — 5% от общего числа, Ольги (4%), Александры (3,8%), Татьяны (3,65%), Натальи (3,64%) и Ирины (3,5%). Среди мужчин — Сергеи (3,6%), Дмитрии (2,4%), Алексеи (2,33%), Андреи (2,2%) и Владимиры (2%).

"Статистика первых месяцев 2022 года говорит о том, что интерес россиян к заботе о своем здоровье растет. ВСК больше 30 лет помогает клиентам различными страховыми медицинскими программами. И сейчас все мы видим тенденцию на здоровый образ жизни. Но к сожалению, мужчины все равно в большей степени избегают визитов к докторам, поскольку свыше 58% пациентов от общего числа являются именно женщинами", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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