"Раки" и Елены чаще других обращаются к врачам

Аналитики Страхового Дома ВСК выяснил, какие знаки зодиака и владельцы каких имен чаще всего обращаются за медицинской помощью в 2022 году.
В статистике учитывались обращения к врачам, в том числе к стоматологам, во всех регионах России. Чаще остальных за первые месяцы года клиники посещали раки — 9,2% от общего числа. Реже всех у докторов бывали козероги и скорпионы — 7,5% и 7,7% соответственно. В тройку самых заботливых о своем здоровье также вошли близнецы (8,9%) и овны (8,7%). Ниже расположились львы (8,63%), тельцы (8,6%), рыбы (8,4%), водолеи (8,1%), девы (8%), стрельцы (7,9%) и весы (7,8%).
Согласно анализу, женщины посещали врачей почти на 40% чаще мужчин. Больше всех за медицинской помощью обращались Елены — 5% от общего числа, Ольги (4%), Александры (3,8%), Татьяны (3,65%), Натальи (3,64%) и Ирины (3,5%). Среди мужчин — Сергеи (3,6%), Дмитрии (2,4%), Алексеи (2,33%), Андреи (2,2%) и Владимиры (2%).
"Статистика первых месяцев 2022 года говорит о том, что интерес россиян к заботе о своем здоровье растет. ВСК больше 30 лет помогает клиентам различными страховыми медицинскими программами. И сейчас все мы видим тенденцию на здоровый образ жизни. Но к сожалению, мужчины все равно в большей степени избегают визитов к докторам, поскольку свыше 58% пациентов от общего числа являются именно женщинами", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.