В Рождествено смыло паромную переправу

В селе Рождествено Самарской области оказалась повреждена пристань для грузовой паромной переправы на правый берег Волги. Информация о происшествии размещена на сайте Самарского речного пассажирского пароходства в понедельник, 25 апреля.

Сообщается, что движение на грузовой переправе "Самара-Рождествено" временно приостановлено

в связи с размытием паводковыми водами береговой линии у причала "Рождествено грузовая"

Движение парома прекращено с 14 часов дня 26 апреля и до окончания восстановительных работ, которые уже ведутся.

Проблемы с переправой из-за повреждения пирса возникали и ранее — об этом написали местные жители в паблике "Рождественская инициатива в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, что грузовая переправа начала свою работу 20 апреля , а 5 апреля из-за непогоды переправой не могли пользоваться и пассажиры.