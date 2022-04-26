МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана

МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли. Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.
МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.
"Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей", — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
"Наша основная цель — создание безопасных и качественных автомобильных дорог. Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, — говорит заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов. — Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях".
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