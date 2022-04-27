"РКС-Тольятти" напоминает о возможности отказаться от бумажных квитанций

Квитанции на оплату услуг водоснабжения и водоотведения можно получать в электронном виде. Это поможет и экологии, и домашнему хозяйству: не нужно будет хранить десятки или даже сотни платежных документов.

Чтобы отказаться от квитанции на бумажном носителе, необходимо в личном кабинете на сайте ikvp.ru во вкладке "Квитанции" поставить галочку "Отказ от доставки бумажной квитанции".

Логин и пароль от личного кабинета размещены в платежном документе (квитанции).

Отказываясь от бумажных носителей, вы помогаете лесу и экологии.