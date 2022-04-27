Апелляционный суд узаконил строительство крематория в селе Хорошеньком

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным выделение земель под строительство крематория в Самарской области. Информация доступна на сайте суда, заседание состоялось 20 апреля.

Самарская областная прокуратура пыталась оспорить решение о строительстве крематория в селе Хорошенькое — признать незаконным нормативно-правовой акт "О создании мест погребения", который приняло собрание представителей поселения.

Но апелляционная жалоба надзорных органов успехом не увенчалась — решение предыдущей судебной инстанции суд в Нижнем Новгороде оставил без изменения.

Напомним, что оспариваемый документ давал ход выделению земли под строительство крематория и устройству кладбища у с. Кривое Озеро, входящего в сельское поселение Хорошенькое. Прокуратура, вступившись за местных жителей, настаивала в суде, что перед тем как выделять место под кладбище — объект первого класса опасности, — необходимо было провести экологическую экспертизу.

Но их оппоненты, ссылаясь на Градостроительный кодекс, уверяли, что экспертиза будет проведена в рамках разработки проекта.

В декабре прошлого года Самарский областной суд вынес решение по иску прокуратуры региона о признании недействительным решения собрания представителей сельского поселения Хорошенькое Красноярского района № 22 от 22 апреля 2020 г. "О создании мест погребения". В удовлетворении иска было отказано.