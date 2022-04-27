По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, в первом квартале 2022 года наиболее часто жертвами угонов становились владельцы автомобильных марок Hyundai, Kia и Toyota.
По данным компании, самой угоняемой автомобильной маркой в первом квартале 2022 года стала Hyundai. Второе и третье места в антирейтинге ВСК разделили Kia и Toyota.
Наибольшее число угонов было зафиксировано в Московской области (37,5%) и Москве (25%). Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia - в Свердловской, а Toyota - в Воронежской областях (примерно по 12%).
Точно такие же лидеры были в итоговом рейтинге за 2021 год. Среди авто марки Hyundai наибольшим "спросом" у автоугонщиков пользовался кроссовер Santa Fe, а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota это были Land Cruiser и Camry.
"Несмотря на то что по итогам 2021 года было зафиксировано на 57% меньше угонов, чем за 2020 год, не стоит забывать, что нельзя быть на 100% уверенным в безопасности своего автомобиля. Сегодня на рынке существует дефицит новых машин и комплектующих для них, к тому же сильно выросли цены даже на поддержанные автомобили. Это может повлечь всплеск преступлений. Защитить себя финансово возможно при наличии КАСКО. При наступлении страхового случая компания выплатит компенсацию, так, в 2021 году ежедневные выплаты ВСК составили более 100 млн рублей, а всего компания компенсировала клиентам около 37 млрд рублей. Это один из самых крупных показателей за 30-летнюю историю компании", - отметил Владимир Антипов, руководитель Центра регулирования претензий Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.