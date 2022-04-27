16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страховая компания "РСХБ–Страхование" выплатила сельхозпроизводителям Самары более 342 млн рублей Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК ВСК: в новых условиях строительно-монтажные риски страховщики возьмут на себя ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни Страховой Дом ВСК выплатил пострадавшим в результате паводков более 100 млн рублей

Страхование Финансы

Hyundai, Kia и Toyota - самые угоняемые автомобили начала 2022 года

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, в первом квартале 2022 года наиболее часто жертвами угонов становились владельцы автомобильных марок Hyundai, Kia и Toyota.

По данным компании, самой угоняемой автомобильной маркой в первом квартале 2022 года стала Hyundai. Второе и третье места в антирейтинге ВСК разделили Kia и Toyota.

Наибольшее число угонов было зафиксировано в Московской области (37,5%) и Москве (25%). Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia - в Свердловской, а Toyota - в Воронежской областях (примерно по 12%).

Точно такие же лидеры были в итоговом рейтинге за 2021 год. Среди авто марки Hyundai наибольшим "спросом" у автоугонщиков пользовался кроссовер Santa Fe, а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota это были Land Cruiser и Camry.

"Несмотря на то что по итогам 2021 года было зафиксировано на 57% меньше угонов, чем за 2020 год, не стоит забывать, что нельзя быть на 100% уверенным в безопасности своего автомобиля. Сегодня на рынке существует дефицит новых машин и комплектующих для них, к тому же сильно выросли цены даже на поддержанные автомобили. Это может повлечь всплеск преступлений. Защитить себя финансово возможно при наличии КАСКО. При наступлении страхового случая компания выплатит компенсацию, так, в 2021 году ежедневные выплаты ВСК составили более 100 млн рублей, а всего компания компенсировала клиентам около 37 млрд рублей. Это один из самых крупных показателей за 30-летнюю историю компании", - отметил Владимир Антипов, руководитель Центра регулирования претензий Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1