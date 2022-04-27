По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, в первом квартале 2022 года наиболее часто жертвами угонов становились владельцы автомобильных марок Hyundai, Kia и Toyota.

По данным компании, самой угоняемой автомобильной маркой в первом квартале 2022 года стала Hyundai. Второе и третье места в антирейтинге ВСК разделили Kia и Toyota.

Наибольшее число угонов было зафиксировано в Московской области (37,5%) и Москве (25%). Также Hyundai часто крали в Смоленской, Kia - в Свердловской, а Toyota - в Воронежской областях (примерно по 12%).

Точно такие же лидеры были в итоговом рейтинге за 2021 год. Среди авто марки Hyundai наибольшим "спросом" у автоугонщиков пользовался кроссовер Santa Fe, а также Solaris и Creta. Самыми угоняемыми автомобилями Kia стали Rio, Rio X-Line и Sportage, у Toyota это были Land Cruiser и Camry.

"Несмотря на то что по итогам 2021 года было зафиксировано на 57% меньше угонов, чем за 2020 год, не стоит забывать, что нельзя быть на 100% уверенным в безопасности своего автомобиля. Сегодня на рынке существует дефицит новых машин и комплектующих для них, к тому же сильно выросли цены даже на поддержанные автомобили. Это может повлечь всплеск преступлений. Защитить себя финансово возможно при наличии КАСКО. При наступлении страхового случая компания выплатит компенсацию, так, в 2021 году ежедневные выплаты ВСК составили более 100 млн рублей, а всего компания компенсировала клиентам около 37 млрд рублей. Это один из самых крупных показателей за 30-летнюю историю компании", - отметил Владимир Антипов, руководитель Центра регулирования претензий Страхового Дома ВСК.