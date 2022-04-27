Пропавшая в Самаре 14-летняя девочка найдена живой

Пропавшая в Промышленном районе Самары 14-летняя Кристина Ш. найдена живой, сообщают в соцсетях представители поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, что по информации общественников, о местонахождении девочки не было известно с 18 апреля.

Обстоятельства обнаружения девочки не сообщаются.