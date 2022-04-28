Дмитрий Азаров поздравил медиков с Днем работника скорой медицинской помощи

В четверг, 28 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил медицинских работников Самарской области с Днем работника скорой медицинской помощи.

"Уважаемые работники и ветераны скорой медицинской помощи! Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа крайне важна для каждого жителя Самарской области. Специалисты экстренной службы самоотверженно борются за здоровье и жизни людей. Трудясь на пределе человеческих сил, наши врачи, медсестры, младший медперсонал, водители в любое время года, независимо от времени суток с честью выполняют свой профессиональный долг.

Высокая мобильность бригад скорой медицинской помощи — это спасенные человеческие жизни. Поэтому укрепление материально-технической базы "скорой", создание современных и комфортных условий работы коллектива являются ключевыми задачами развития медицинской службы.

Благодаря инициированному Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту "Здравоохранение" за последние три года нам удалось практически полностью обновить автопарк "скорой". Успешной региональной инициативой стало создание в конце прошлого года службы неотложной помощи пациентам с COVID-19. Они призваны разгрузить скорую помощь и неотложную медицинскую помощь поликлиник, обеспечить централизованную доставку пациентов с инфекционными заболеваниями на обследование и при необходимости — на госпитализацию. Успешно зарекомендовал себя единый колл-центр, который в пиковые периоды пандемии принимал тысячи обращений ежедневно.

Все эти меры позволили нам достойно справиться с вызовами и значительно укрепить службу "скорой". Но, конечно, самая современная техника — ничто без людей, настоящих профессионалов, добросовестно и самоотверженно выполняющих свой долг.

От имени всех наших земляков хочу искренне поблагодарить вас за нелегкий, связанный с постоянными стрессами и колоссальной эмоциональной нагрузкой труд по спасению жизней и оказанию оперативной медицинской помощи.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, оптимизма и всего самого доброго!", — говорится в поздравлении.