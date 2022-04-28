В Новосемейкино 13 человек ликвидировали пожар на ул. Попова

В среду, 27 апреля, примерно в 19:55, начался пожар на ул. Попова, 8 в пос. Новосемейкино Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели постройки во дворе на площади 80 кв. м. В тушении возгорания участвовали 13 человек. Они ликвидировали пожар в 20:56.

Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась. Причину возгорания и ущерб устанавливают.