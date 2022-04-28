Здоровье и имущество нижегородских пассажиров под защитой ВСК

Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСГОПП автомобили МУП "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт".

Страховая защита действует до конца апреля 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены свыше 100 автобусов, курсирующих по маршрутам регулярных перевозок, а также один — заказной. Под страховые случаи попадают причинения вреда здоровью, жизни или имуществу пассажиров данных транспортных средств. Стоимость контракта составила более 1,3 млн руб.

"ВСК уже больше 30 лет работает над страхованием жизни, здоровья и имущества граждан. Для нашей компании это одна из стратегических задач, которую мы решаем ежедневно. И защита полисами ОСГОПП — это ответственный подход к регулярным перевозкам пассажиров. В связи с этим мы рады нашему сотрудничеству с "Арзамасским пассажирским автомобильным транспортом", — отметил Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК.

"Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" — крупнейший автопарк нижегородской области с пассажирским транспортом для регулярных городских, пригородных и междугородних перевозок. Общий годовой пассажиропоток компании насчитывает порядка 50 млн человек.