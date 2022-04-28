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Страхование Финансы

Здоровье и имущество нижегородских пассажиров под защитой ВСК

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нижегородский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСГОПП автомобили МУП "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт".

Страховая защита действует до конца апреля 2023 года. Согласно договору, полисами обеспечены свыше 100 автобусов, курсирующих по маршрутам регулярных перевозок, а также один — заказной. Под страховые случаи попадают причинения вреда здоровью, жизни или имуществу пассажиров данных транспортных средств. Стоимость контракта составила более 1,3 млн руб.

"ВСК уже больше 30 лет работает над страхованием жизни, здоровья и имущества граждан. Для нашей компании это одна из стратегических задач, которую мы решаем ежедневно. И защита полисами ОСГОПП — это ответственный подход к регулярным перевозкам пассажиров. В связи с этим мы рады нашему сотрудничеству с "Арзамасским пассажирским автомобильным транспортом", — отметил Максим Сухов, директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК.

"Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" — крупнейший автопарк нижегородской области с пассажирским транспортом для регулярных городских, пригородных и междугородних перевозок. Общий годовой пассажиропоток компании насчитывает порядка 50 млн человек.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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